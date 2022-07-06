Лукашенко вигадав помсту для опозиціонерів, які виїхали з Білорусі

Влада хоче позбавляти громадянства усіх, хто має причетність до екстремізму, але зараз перебуває за межами Білорусі

У верхній палаті парламенту Білорусії – Раді Республіки – обговорили пропозицію внести до законів поправки про позбавлення громадянства «противників чинної влади», що залишили країну, за причетність до екстремізму або заподіяння тяжкої шкоди державі.

Ініціативу обговорили на засіданні експертного під керівництвом голови Ради Республіки Наталії Кочанової, повідомили у пресслужбі палати, пише «Інтерфакс».

Влада пропонує запровадити норми про втрату громадянства у зв'язку із набранням законної сили рішенням білоруського суду, який підтвердить, що ця людина займалася екстремістською діяльністю або завдала державі тяжкої шкоди, а зараз перебуває за кордоном.

«Законопроєкт спрямований на забезпечення національної безпеки, стабільності суспільно-політичної системи та конституційних засад державного устрою Республіки Білорусь», – вважають у Раді Республіки.

Нагадаємо, Лукашенко вводить у Білорусі «закон про п'ять колосків».

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у Союзній державі створено єдину армію і що він «давно визначив» участь Білорусі у війні Росії проти України.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.