Україна визнаватиме освіту, здобуту на окупованих територіях, проте є умова

Люди, які отримали освіту на окупованих територіях, повинні пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію для її підтвердення

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про визнання результатів навчання людей, які проживають на тимчасово окупованій території України

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про визнання результатів навчання людей, які проживають на тимчасово окупованій території України. За відповідний законопроєкт №9591 проголосували 270 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк.

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Депутати пропонують, щоб люди, які отримали повну загальну та/або базову середню освіту на тимчасово окупованій території, мали право отримати відповідний документ, пройшовши річне оцінювання та державну підсумкову атестацію.

Людям, які проходили навчання для здобуття фахової передвищої освіти, вищої освіти тощо, пропонують дати право пройти атестацію для визнання результатів навчання та кредитів Європейської кредитно трансферної-накопичувальної системи (ЄКТС).

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Тим, хто пройде атестацію для здобуття вищої освіти, можуть бути зараховані результати навчання та кредити ЄКТС в обсязі не більше 75% від загального обсягу освітньої програми.

Однак, атестація не проводиться:

зі спеціальностей (професій), перелік яких затверджує уряд;

для визнання результатів навчання та кредитів ЄКТС на магістерському рівні вищої освіти (крім програм підготовки магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування).

Підтримати цей законопроєкт закликали правозахисні організації України. Там зазначають, що через окупацію за більш ніж дев’ять років сотні тисяч українських дітей вимушені були здобувати освіту на захоплених росіянами територіях. Але через те, що Україна не визнає документи про їхню освіту, постає питання щодо працевлаштування чи продовження навчання.