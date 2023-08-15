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Держдеп США відреагував на провокації Росії щодо турецького судна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп США відреагував на провокації Росії щодо турецького судна
У Держдепі засудили провокацію РФ щодо турецького судна
фото з відкритих джерел

Представник Держдепу США заявив, що такі провокації ще раз підтверджує відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене

Державний департамент Сполучених Штатів Америки засудив провокаційні дії флоту Російської Федерації щодо турецького суховантажного судна «Сукра Окан» у Чорному морі, яке вирушало до українського порту Ізмаїл, розцінивши як «неприйнятна ескалація». Про це заявив представник Держдепу США Ведант Пател, повідомляє «Голос Америки».

«Ми вважаємо цю ескалацію неприйнятною, це ще раз підтверджує відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене», - сказав він під час прес-конференції.

Заступник представника зовнішньополітичного відомства США наголосив, що з моменту припинення РФ участі в Чорноморській зерновій ініціативі, країна-агресор атакувала 26 об'єктів української портової інфраструктури та знищила більш як 220 тисяч тонн зерна.

Пател додав, що США продовжують уважно стежити за ситуацією.

«І ми, звичайно ж, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі стосовно українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі», - підкреслив він.

Представник Держдепу США наголосив, що РФ має негайно повернутися до участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Нагадаємо, учора Міноборони РФ повідомило, що зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни нібито зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Утім, розслідувачі отримали дані від екіпажу судна, який безпосередньо спостерігав за цією ситуацією. Виявилося, що екіпаж просто проігнорував вимоги «піратів».

До слова, на цей прецедент уже відреагували в Офісі президента України.

За заявою міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україна наразі не може підтвердити заяву Міноборони РФ про огляд судна «Сукра Окан» у Чорному морі й відкриття попереджувального вогню. Але світ має жорстко відреагувати навіть на сам факт цієї спекуляції, адже це чергове грубе порушення Росією норм міжнародного права.

Начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що така ситуація говорить про те, що росіяни можуть застосувати всі ті потужності, які демонстрували під час навчань.

Теги: Міноборони Ізмаїл Міноборони РФ зерно військові Україна Порту росіяни

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