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Резніков незабаром залишить пост міністра оборони – нардеп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Резніков незабаром залишить пост міністра оборони – нардеп
Замість роботи у Міноборони Олексій Резніков має стати послом України у Великій Британії
фото з відкритих джерел

За інформацією нардепа Железняка, Резнікова на посту міністра оборони замінить голова Фонду держмайна Рустем Умєро

Народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Замість роботи у Міноборони він має стати послом України у Великій Британії. Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.

Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков незабаром піде у відставку
Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков незабаром піде у відставку
фото: скріншот

За інформацією Железняка, Резнікова на посту міністра оборони замінить голова Фонду держмайна (ФДМУ) Рустем Умєро.

«Як раз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ», – зауважив Железняк.

Хто очолить при цьому ФДМУ, наразі невідомо. Нардеп додав, що про таку ротацію вже повідомили деякі посольства. Про кадрові перестановки можуть оголосити в перший тиждень вересня.

Зазначимо, Рустем Умєров у 2019 році був обраний народним депутатом дев'ятого скликання від партії «Голос» номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.

Секретар Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції «Голос» Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Радіна відреагувала на пропозицію та дала Резнікову час до понеділка. «Або Ви йдете у відставку, – звернулася Радіна до глави оборонного відомства. – Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)».

Як повідомив Резніков, Міноборони не може нічого придбати без офіційного запиту від Генерального штабу з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, ще одним чинником закупівель є наявність коштів з держбюджету, тобто асигнування. Як пояснив міністр, якщо одного з цих чинників немає, тоді не може бути закупівлі.

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Читайте також: Резніков розкритикував ЗМІ і припустив, чому ціну на куртки для ЗСУ було занижено
Теги: Олексій Резніков міністр Міноборони депутат

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