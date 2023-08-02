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Школярів вчитимуть керувати дронами та виявляти міни: міністр Лісовий анонсував зміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Школярів вчитимуть керувати дронами та виявляти міни: міністр Лісовий анонсував зміни
Лісовий пояснив, що якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит
фото ілюстративне

Оксен Лісовий: з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни»    

Шкільний предмет «Захист України» буде оновлений відповідно до сучасних потреб.  Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

«Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет – корисним та цікавим», – йдеться у заяві.

Лісовий пояснив, що якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит. «Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни – реалізовуватимемо у школах з різних областей», – сказав міністр.

За його словами, на основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована.

Також він додав, аби пілот відбувся успішно, будуть проводитись навчання для вчителів. Для цього планується залучити до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. «Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму», – пояснив Лісовий.

Раніше повідомлялося, що Міносвіти анонсувало зміни щодо мультипредметного тесту. Через два роки українські випускники можуть складати національний мультипредметний тест на п'ять предметів. Таку новацію хочуть втілити у життя вже у 2025 році. 

Теги: міністр навчання безпека пілот Оксен Лісовий школа

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