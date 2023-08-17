Депутат від Партії угорців України, який перебуває у розшуку, уник покарання

В одному з судових засідань адвокат Чабу Пейтера заявив: його клієнт мешкає в Угорщині

Чаба Пейтер не задекларував свої компанії в Угорщині зі статутним капіталом 9 млн грн

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності депутата Закарпатської обласної ради Чабу Пейтера, підозрюваного у декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ухвалу від 14 серпня.

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За підозрюваного замовив слово прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Саме він подав до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності «у зв’язку з дійовим каяттям» депутата облради. Зауважимо: стаття «дійове каяття» застосовується до особи, яка після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення.

В судовій ухвалі сказано, що Чабу Пейтер брав участь у засіданні шляхом відеоконференції. За даними МВС, з початку січня 2023 року депутат Закарпатської обласної ради перебуває у розшуку. Слідство інкримінувало підозрюваному приховування у декларації за 2020 рік відомостей про його дві компанії в Угорщині зі статутним капіталом у 93 млн угорських форинтів (близько 8,9 млн грн). Покарання за це передбачено у вигляді штрафу до 51 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

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Як з’ясував «Главком», ознайомившись із матеріалами справи, 9 січня 2023 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив про підозру депутату Закарпатської облради Чабу Пейтеру. Однак уже наступного дня політика було оголошено у розшук, оскільки він не з’являвся на допити до антикорупційної прокуратури. 22 лютого депутат обради на автівці перетнув держкордон і виїхав до Угорщини.

В одному з судових засідань адвокат Чабу Пейтера заявив: його клієнт мешкає в Угорщині, але не може з’явитися до суду, бо захворів на Covid-19. Також стало відомо, що на момент винесення остаточного вердикту, Чабу Пейтер перебував у Будапешті на лікуванні.

Нагадаємо, що з осені 2020 року Чаба Пейтер є депутатом Закарпатської обласної ради від Партії угорців України.

Як повідомляв «Главком», Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності народну депутатку від партії «Слуга народу» Ольгу Саладуху. У депутатки було виявлено виявило факт незадекларованого майна. Зокрема, йшлося про об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок площею 162,7 кв. м. Будинок розміщений в елітному котеджному містечку «Лелечій Хутір» неподалік столиці.