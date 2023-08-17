Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Депутат від Партії угорців України, який перебуває у розшуку, уник покарання

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Депутат від Партії угорців України, який перебуває у розшуку, уник покарання
В одному з судових засідань адвокат Чабу Пейтера заявив: його клієнт мешкає в Угорщині
фото з сайту МВС

Чаба Пейтер не задекларував свої компанії в Угорщині зі статутним капіталом 9 млн грн

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності депутата Закарпатської обласної ради Чабу Пейтера, підозрюваного у декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ухвалу від 14 серпня.

За підозрюваного замовив слово прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Саме він подав до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності «у зв’язку з дійовим каяттям» депутата облради. Зауважимо: стаття «дійове каяття» застосовується до особи, яка після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення.

В судовій ухвалі сказано, що Чабу Пейтер брав участь у засіданні шляхом відеоконференції. За даними МВС, з початку січня 2023 року депутат Закарпатської обласної ради перебуває у розшуку. Слідство інкримінувало підозрюваному приховування у декларації за 2020 рік відомостей про його дві компанії в Угорщині зі статутним капіталом у 93 млн угорських форинтів (близько 8,9 млн грн). Покарання за це передбачено у вигляді штрафу до 51 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Як з’ясував «Главком», ознайомившись із матеріалами справи, 9 січня 2023 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив про підозру депутату Закарпатської облради Чабу Пейтеру. Однак уже наступного дня політика було оголошено у розшук, оскільки він не з’являвся на допити до антикорупційної прокуратури. 22 лютого депутат обради на автівці перетнув держкордон і виїхав до Угорщини.

В одному з судових засідань адвокат Чабу Пейтера заявив: його клієнт мешкає в Угорщині, але не може з’явитися до суду, бо захворів на Covid-19. Також стало відомо, що на момент винесення остаточного вердикту, Чабу Пейтер перебував у Будапешті на лікуванні.

Нагадаємо, що з осені 2020 року Чаба Пейтер є депутатом Закарпатської обласної ради від Партії угорців України.

Як повідомляв «Главком», Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності народну депутатку від партії «Слуга народу» Ольгу Саладуху. У депутатки було виявлено виявило факт незадекларованого майна. Зокрема, йшлося про об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок площею 162,7 кв. м. Будинок розміщений в елітному котеджному містечку «Лелечій Хутір» неподалік столиці. 

Читайте також:

Теги: Вищий антикорупційний суд депутат Закарпаття корупція декларація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналісти встановили, як і хто вивіз українських дітей з окупованої Донеччини до РФ
Журналісти встановили причетних до депортації українських дітей до РФ
19 липня, 06:50
Видрін запропонував перейменувати «зернову угоду» на «продовольче милосердя Росії»
Екснардеп від партії Тимошенко та радник Януковича виринув в окупованому Криму (відео)
18 липня, 21:49
На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва
Обвал мосту на Закарпатті: завершено демонтаж зруйнованих частин (відео)
26 липня, 03:55
Військкому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 805 тис. грн
Військкому з Закарпаття, який змушував підлеглих будувати дім, обрано запобіжний захід
7 серпня, 13:28
Рада повертає е-декларування
Кому з військових доведеться подавати декларації: названо категорії
5 серпня, 07:21
Нестор Шуфрич – давній політичний партнер обвинуваченого у держзраді екснардепа Віктора Медведчука та впливовий діяч з оточення експрезидента Віктора Януковича
«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі
10 серпня, 14:21
Фігуранту призначено штраф від 5100 до 8500 гривень із конфіскацією отриманого доходу
Військком із Одещини отримав чотири протоколи про корупцію
11 серпня, 02:13
Із Дар’єю Філіп’євою попрощалися у центрі Києва
У Києві попрощалися парамедикинею Дар’єю Філіп’євою «Блискавкою»
12 серпня, 15:44
Микола Тарарін йшов №147 по списку «Слуги народу» на виборах у Раду 2019 року
У Верховній Раді з’явився новий депутат – адвокат «95 кварталу»
Вчора, 10:11

Кримінал

Допомагала уникати мобілізації. Посадовиця Льотної академії отримала підозру
Допомагала уникати мобілізації. Посадовиця Льотної академії отримала підозру
Депутат від Партії угорців України, який перебуває у розшуку, уник покарання
Депутат від Партії угорців України, який перебуває у розшуку, уник покарання
Побиття трансгендерної військової у Львові. Омбудсмен відреагував
Побиття трансгендерної військової у Львові. Омбудсмен відреагував
Називав трагедію в Бучі «постановою»: суд виніс вирок клірику УПЦ МП
Називав трагедію в Бучі «постановою»: суд виніс вирок клірику УПЦ МП
Родина загиблого відмовляється від будь-яких грошей судді Тандира: «Головне, щоб він сів»
Родина загиблого відмовляється від будь-яких грошей судді Тандира: «Головне, щоб він сів»
Прокуратура хоче повернути державі собор УПЦ МП, в якому відспівували Шевченка
Прокуратура хоче повернути державі собор УПЦ МП, в якому відспівували Шевченка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
47K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
13K
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
9833
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
9080
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
8738
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони

Новини

20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту