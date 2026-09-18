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Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі
Ворог вдарив по людному місцю в центрі Одеси
фото: соцмережі

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, обставини удару встановлюються

Російські окупанти атакували Одесу, завдавши удару по бізнес-центру в центральній частині міста. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише «Главком».

«Ворог атакував місто. Вдарив по людному місцю в центрі Одеси. Пошкоджена адмінбудівля. Всі деталі з'ясовуємо», – написав він.

Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється. Зокрема, встановлюються масштаби пошкоджень та чи є постраждалі.

Варто нагадати, що внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. В іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок. Ще один пошкоджений. Зазнали руйнувань господарчі споруди

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Теги: окупанти Одеса війна обстріл

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