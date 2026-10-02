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Путін розповів, чи користується штучним інтелектом

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Путін розповів, чи користується штучним інтелектом
Глава Кремля наголосив, що нейромережі мають залишатися лише інструментом у руках людини
скриншот із відео

Під час сесії Володимир Путін також торкнувся теми ядерної зброї

Президент Росії Володимир Путін відповів на запитання, чи користується він нейромережами особисто. Про це він заявив 1 жовтня під час пленарної сесії XXIII щорічного засідання міжнародного дискусійного клубу «Валдай», повідомляє «Главком».

«Я користуюся адміністрацією президента»

Запитання стосувалося особистого досвіду Путіна зі штучним інтелектом. Його відповідь прозвучала так:

«Я користуюся адміністрацією президента Російської Федерації, яка, своєю чергою, користується всім, до чого додумалося людство», – заявив Путін.

Водночас глава Кремля наголосив, що нейромережі мають залишатися лише інструментом у руках людини, а остаточні рішення повинна ухвалювати сама людина.

Тема штучного інтелекту стала однією зі складових виступу. Путін говорив не лише про технологічні можливості, а й про ризики їхнього неконтрольованого поширення. За його словами, експерти дедалі частіше побоюються, що алгоритми призведуть до знеособлення людей і нав'язування однакових моделей поведінки. Можливий «цифровий тоталітаризм» він назвав безвихідним та антигуманним шляхом.

Для Путіна ця тема не нова. Ще 3 вересня на Східному економічному форумі він розповідав, що уряд та адміністрація президента активно застосовують такі технології, а сам він користується результатами їхньої роботи. Тоді ж російський лідер говорив про потребу поєднувати розвиток нейромереж із технологічним суверенітетом і міжнародною співпрацею.

Президент РФ зробив низку заяв про Україну та Захід

Основна частина виступу стосувалася міжнародної політики, війни проти України, відносин із Заходом та питань безпеки. Зокрема, він:

  • заявив, що світ підійшов до «вирішального поворотного моменту»;
  • припустив, що міжнародні конфлікти триватимуть і наступного року;
  • стверджував, що Росію змусили «захищати себе» зі зброєю в руках;
  • повторив, що «не Росія почала воювати, а з Росією почали воювати»;
  • закликав «жити дружно» й шукати шляхи для цього;
  • висловився за діалог зі США щодо обмеження стратегічних озброєнь;
  • запевнив, що Москва не висуває жодних попередніх умов для відновлення відносин з Європою.

Про Україну Путін знову сказав, що вона «втрачає елементи державності» й нібито керується ззовні. Водночас Росія 2014 року окупувала Крим. Генасамблея ООН ще в березні 2014 року підтвердила територіальну цілісність України та закликала не визнавати зміну статусу півострова. Відтоді в документах організації Крим називають територією України під російською окупацією.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Через рік, 17 березня 2023 року, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Суд вказав на обґрунтовані підстави вважати його особисто відповідальним за воєнні злочини, пов'язані з незаконною депортацією та переміщенням українських дітей.

Путін пригрозив застосуванням усіх видів озброєння

Під час сесії Путін також торкнувся теми ядерної зброї. Він використав аналогію з рушницею, яка висить на стіні, заявивши, що зброя зрештою може вистрілити. Водночас наголосив, що людство має уникнути застосування ядерної зброї.

Говорячи про Калінінград, президент РФ заявив, що в разі прямого нападу на Росію питання застосування всіх наявних озброєнь може опинитися на порядку денному.

Водночас Путін заявив, що Росія не планує нападати на інші держави у 2029, 2030 чи 2050 роках. За його словами, у разі агресії Москва буде змушена відповідати.

Ці заяви прозвучали після того, як останніми днями російська влада та Володимир Путін неодноразово говорили про можливість ескалації у відносинах із Заходом. «Главком» уже писав про заяви Москви щодо ядерної зброї та ситуацію навколо Калінінграда

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Теги: штучний інтелект Калінінград технології путін росія

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