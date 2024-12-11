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ЗСУ мають успіх на Вугледарському напрямку, ворог просунувся у Курській і Харківській областях – ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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ЗСУ мають успіх на Вугледарському напрямку, ворог просунувся у Курській і Харківській областях – ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 11 грудня
фото з відкритих джерел

Росіяни мають успіх на кількох напрямках

Українські війська просунулися на Вугледарському напрямку, а російські – у Курській і Харківській областях, а також на Сватовому, Торецькому, Покровському, Курахівському, Вугледарському напрямках та Великій Новосілках. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські сили нещодавно просунулися до головного українського виступу в Курській області на тлі триваючих боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що російські сили просунулися в південному Даріно (на південний схід від Коренево). Російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили Плехово (на південний схід від Суджі) і прилеглу лісову зону, а також Новоіванівку (також на південний схід від Коренево). Також російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Малої Локні (на північ від Суджі) і відбили дві українські контратаки в цьому районі. Українські джерела повідомили, що українські сили відбили принаймні російську механізовану атаку, ймовірно, поблизу Дарино. Інший російський мілблогер стверджував, що російські війська атакували на схід біля Камишівки (на північ від Суджі) і в напрямку Гуєво (на південь від Суджі). Російські джерела стверджували, що бої тривали біля Погребків (на північний захід від Суджі), Дарино, Миколаєво-Даріно (на південний схід від Коренево) і Гуєво. Командир української роти, який діяв на Курському напрямку, заявив, що російські війська використовують на Курському напрямку широкий спектр техніки як сучасної, так і радянської епохи, включаючи сучасні основні бойові танки Т-90.

ЗСУ мають успіх на Вугледарському напрямку, ворог просунувся у Курській і Харківській областях – ISW фото 1

Харківщина

Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Стариці. Російське джерело стверджувало, що російські війська захопили позиції на півдні Вовчанська, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. Речник української бригади, яка діяла на північному харківському напрямку, повідомив, що російські війська намагаються переправитися через річку Вовча біля Вовчанська, і попередив, що російські наступи на схід і південь від Вовчанська можуть почати загрожувати українським тилам на Куп’янському напрямку.

ЗСУ мають успіх на Вугледарському напрямку, ворог просунувся у Курській і Харківській областях – ISW фото 2

Донеччина

Українські та російські сили нещодавно просунулися на Вугледарському напрямку на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 10 грудня. Опубліковані 10 грудня геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили нещодавно відбили втрачені позиції в західній Романівці (на північний схід від Вугледара). Опубліковані 10 грудня геолокаційні кадри російського посиленого механізованого штурму розміром взводу вказують на те, що російські сили просунулися в південно-східному Костянтинопольському (на північний захід від Вугледара). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що російські війська просунулися в межах східної Успенівки (на північний захід від Вугледара). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в полях на північ від Успенівки та на схід від Ганнівки (на північ від Вугледара), але ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська продовжували атакувати на північ від Вугледара біля Веселого Гаю та Ганнівки; на північний захід від Вугледара біля Успенівки, Костянтинопольського, Сухих Ял і Розлива. 

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки на тлі триваючих наступальних дій у цьому районі. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи 60-ї окремої мотострілецької бригади (5 ОМСБр, СВО) за підтримки 5-та танкова бригада (36-а ОАЕ, ЕМД) захопила Благодатне (південніше Вел. Новосілка). Російські війська продовжували наступ біля самої Великої Новосілки; на північний схід від Великої Новосілки біля Роздольного; на південь від Великої Новосілки біля Благодатного і Макарівки; і на південний захід від Великої Новосілки біля Сторожевого, Новодарівки та Рівнополя і в напрямку Зеленого Поля.

ЗСУ мають успіх на Вугледарському напрямку, ворог просунувся у Курській і Харківській областях – ISW фото 3

Нагадаємо, українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино. 

До слова, російські війська заходять у Торецьк невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат.

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Теги: росія Покровськ ISW Курщина Вугледар ворог танки Харківщина Торецьк Генштаб війна ЗСУ окупанти Курахове

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