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Чим загрожує РФ втрата баз у Сирії: пояснення ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Чим загрожує РФ втрата баз у Сирії: пояснення ISW
Кремль продовжує сигналізувати, що він нібито може організувати безпеку російських військових баз у Сирії в короткостроковій перспективі
фото з відкритих джерел

Посійські провоєнні блогери висловлюють невпевненість щодо того, чи зможуть сили РФ зберегти свою присутність у Сирії

Потенційна втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для здатності Росії спрямувати свою владу в Середземне море, діяти в Африці й загрожувати південному флангу НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремль продовжує обережно сигналізувати, що він може організувати безпеку російських військових баз у Сирії в короткостроковій перспективі. Проте він невпевнений щодо довгострокового майбутнього цих баз на тлі нестабільної політичної ситуації в країні», – йдеться в повідомленні.

Аналітики у звіті нагадали, як прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков раніше запевняв, що російські військові «вживають усіх необхідних заходів» для своєї безпеки в Сирії, й загалом Росія «робить усе можливе» для встановлення контакту з тими, хто може організувати таку безпеку російським військовим, які залишилися в країні.

Також Пєсков стверджував, що Кремль проведе «серйозні дискусії» з майбутньою сирійською владою щодо свої військових баз у Хмеймімі й Тартусі в невизначену дату. Разом із тим визнав, що наразі занадто рано говорити про збереження цих баз, оскільки така дискусія стосується «тих, хто очолить Сирії».

На цьому тлі російські провоєнні блогери продовжували обговорювати майбутнє військових баз РФ у Сирії, висловлюючи невпевненість щодо того, чи зможуть їхні сили зберегти свою присутність у цій країні або ж їм доведеться провести повну евакуацію.

Раніше аналітики ISW заявляли, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії. 

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом.

На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Передісторія

Ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. 

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари, зокрема, були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста. Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

Згодом дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до Росії.

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Теги: Сирія росія війна ISW флот

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