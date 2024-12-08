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ЗСУ мають успіхи в Курській області – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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ЗСУ мають успіхи в Курській області – ISW
ЗСУ під час контрнаступу РФ успішно знищують бронетехніку ворога
фото з відкритих джерел

Українські воїни ймовірно, взяли під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину і Нову Сорочину

Сили оборони України просунулися в районі головного «українського плацдарму» в Курській області та мали успіх поблизу Великої Новосілки, де відновили раніше втрачені позиції. Про це йдется у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Торецька та Покровська.

Зокрема геолокаційні кадри від 7 грудня показують, що ЗСУ просунулися в центрі Погребків і, ймовірно, взяли під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину і Нову Сорочину (усі – на північний захід від Суджі).

Карта боїв станом на 8 грудня
Карта боїв станом на 8 грудня
ISW

Водночас в ISW з посиланням на українського військовослужбовця заявили, що війська РФ розпочали другу фазу контрнаступальної операції з витіснення ЗСУ з Курської області. Зокрема вони атакують механізованими колонами, але під час цих штурмів ЗСУ успішно знищують бронетехніку ворога.

Більше того, російські загарбники продовжили наземні атаки на півночі Харківської області, але не просунулися. Війська РФ продовжували атакувати вздовж міжнародного кордону у Харківській області в напрямку Козачої Лопані та Високої Яруги, а також біля Липців, Вовчанська та Тихого 6 і 7 грудня.

Раніше повідомлялося, що окупанти знову просунулись на Донеччині.

Нагадаємо, триває 1019-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 182 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 24 авіаційні удари, скинувши при цьому 40 КАБів, 429 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: Харківщина Курщина війна фронт окупанти ЗСУ

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