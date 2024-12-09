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Крах режиму Асада в Сирії є поразкою Москви – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Крах режиму Асада в Сирії є поразкою Москви – ISW
Російський диктатор Володимир Путін та президент Сирії Башар Асад
фото з відкритих джерел

 Падіння режиму Асада підірве авторитет Росії як надійного та ефективного безпекового партнера у всьому світі

Швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що Росія втрутилася до Сирії від імені колишнього президента Сирії Башара Асада в 2015 році, щоб забезпечити режим Асада після того, як у 2011 році почалися масові протести в рамках більшого руху «Арабська весна», який спровокував громадянську війну в Сирії та загрожував усуненням Асада.

«Путін тривалий час розглядав «кольорові революції», які привели до появи нових демократичних урядів у колишніх радянських державах, як загрозу стабільності та безпеці його власного режиму. Путін також ширше виступає проти демократичних рухів, спрямованих на вигнання союзників Кремля авторитарних правителів у всьому світі, оскільки він розглядає ці рухи як перешкоду його зусиллям створити його багатополярний світ, де Росія та ключові авторитарні союзники та партнери Росії відіграють головну роль», – йдеться в повідомленні.

Більше того повідомляється, що нездатність Росії зміцнювати режим Асада в умовах швидкого наступу сирійської опозиції по всій країні також підірве авторитет Росії як надійного та ефективного безпекового партнера у всьому світі. Як результат, це негативно позначиться на здатності Путіна заручитися підтримкою в усьому світі для багатополярного світу, який він бажає створити.

«Швидкий крах режиму Асада в Сирії – режиму, який Кремль допомагав підтримувати з 2015 року – є стратегічною політичною поразкою Москви і кинув Кремль у кризу», – кажуть в ISW.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом.

На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Передісторія

Ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. 

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари, зокрема, були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста. Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

Згодом дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до Росії.

Теги: росія Сирія путін ISW

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