РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину

РФ розширила свої позицій на південь та південний схід від Покровська

Окупація Покровська полегшить росіянам захоплення всієї Донецької області

Командування збройних сил РФ, імовірно, буде продовжувати жертвувати технікою та живою силою заради тактичних територіальних здобутків із нестійкою швидкістю під час наступальних операцій із захоплення Покровська до 2025 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль навряд чи відмовиться від наступу на Покровськ навіть ціною серйозних втрат, адже це підтримує ширшу російську довгострокову мету – захоплення всієї Донецької області.

Нещодавно армія РФ здійснила поворотний маневр з півдня після успішного розширення своїх позицій на південь та південний схід від міста Покровськ.

Ситуація на Донеччині станом на ранок 8 грудня ISW

Наприкінці листопада 2024 року російські війська, включно з елементами 15-ї мотострілецької бригади (2-га загальновійськова армія, Центральний військовий округ), почали просуватися далі на захід і північний захід від Селидового (на південний схід від Покровська) вздовж лінії Петрівка-Пустинка-Жовте на південь від Покровська. Це сталося після того, як агресор переважно зосередив свої наступальні зусилля на розширенні переднього краю на південь від Селидового та ліквідації осередків ЗСУ на північ та південь від Курахового.

Аналітики повідомляють, що нещодавно російські війська захопили Новопустинку (на південний захід від Покровська і на захід від Жовтого) та просунулися до південної околиці селища Шевченко (на північ від Жовтого). Оприлюднені 6 грудня геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися на північ від Новотроїцького (на захід від Новопустинки) і вздовж траси Т0515 Покровськ-Костянтинопіль у напрямку до Шевченко.

«Поворот російських військ на північ у бік Шевченкового знаменує собою помітний перелом у спрямованості російських атак на цій ділянці, адже у листопаді 2024 року російські війська переважно зосереджувалися на просуванні далі на захід від Селидового. Передислокація частин 90-ї танкової дивізії та активізація російських атак поблизу Даченського і на схід від Мирнограда також свідчать про зміну пріоритетів на цій ділянці фронту», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1019-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 182 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 24 авіаційні удари, скинувши при цьому 40 КАБів, 429 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ.