Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину
РФ розширила свої позицій на південь та південний схід від Покровська
фото з відкритих джерел

Окупація Покровська полегшить росіянам захоплення всієї Донецької області

Командування збройних сил РФ, імовірно, буде продовжувати жертвувати технікою та живою силою заради тактичних територіальних здобутків із нестійкою швидкістю під час наступальних операцій із захоплення Покровська до 2025 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль навряд чи відмовиться від наступу на Покровськ навіть ціною серйозних втрат, адже це підтримує ширшу російську довгострокову мету – захоплення всієї Донецької області.

Нещодавно армія РФ здійснила поворотний маневр з півдня після успішного розширення своїх позицій на південь та південний схід від міста Покровськ.

Ситуація на Донеччині станом на ранок 8 грудня
Ситуація на Донеччині станом на ранок 8 грудня
ISW

Наприкінці листопада 2024 року російські війська, включно з елементами 15-ї мотострілецької бригади (2-га загальновійськова армія, Центральний військовий округ), почали просуватися далі на захід і північний захід від Селидового (на південний схід від Покровська) вздовж лінії Петрівка-Пустинка-Жовте на південь від Покровська. Це сталося після того, як агресор переважно зосередив свої наступальні зусилля на розширенні переднього краю на південь від Селидового та ліквідації осередків ЗСУ на північ та південь від Курахового.

Аналітики повідомляють, що нещодавно російські війська захопили Новопустинку (на південний захід від Покровська і на захід від Жовтого) та просунулися до південної околиці селища Шевченко (на північ від Жовтого). Оприлюднені 6 грудня геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися на північ від Новотроїцького (на захід від Новопустинки) і вздовж траси Т0515 Покровськ-Костянтинопіль у напрямку до Шевченко.

«Поворот російських військ на північ у бік Шевченкового знаменує собою помітний перелом у спрямованості російських атак на цій ділянці, адже у листопаді 2024 року російські війська переважно зосереджувалися на просуванні далі на захід від Селидового. Передислокація частин 90-ї танкової дивізії та активізація російських атак поблизу Даченського і на схід від Мирнограда також свідчать про зміну пріоритетів на цій ділянці фронту», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1019-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 182 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 24 авіаційні удари, скинувши при цьому 40 КАБів, 429 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ.

Читайте також:

Теги: окупанти ЗСУ війна Донеччина фронт ISW Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Транспорт ліквідували на півночі країни
Прикордонники знищили російську вантажівку з боєприпасами
15 листопада, 11:00
Для оптимізації процесу Міноборони США почне взаємодіяти безпосередньо з компаніями-постачальниками
США розпочинають підготовку до протистояння з КНР? Пентагон змінює важливі правила
15 листопада, 13:11
Сократ поділився, що фізично складно було у перші дні війни
Заступник начальника «Альфи» розповів про найважчий день на роботі після початку війни
17 листопада, 21:34
Сирський висловив вдячність всім, хто воює і хто допомагає
«Ми виборюємо право на життя» – Сирський про 1000 днів повномасштабної війни
19 листопада, 08:37
На ЗАЕС може статися блекаут через російський обстріл
Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту
21 листопада, 08:26
Марчак: Держава має реформувати пенсійну систему для забезпечення гідного життя в старості
Формат «активного довголіття». Як у найближчі роки зміниться ринок праці в Україні
4 грудня, 04:12
Другий день припинення вогню між Ізраїлем і«Хезболлою», 28 листопада 2024 року
Ізраїль та «Хезболла» звинувачують одне одного у порушенні режиму припинення вогню
29 листопада, 03:53
Кулик – воїн ЗСУ, поет, прозаїк, кіносценарист, музикант, фундатор Школи вільних мистецтв імені Вечірнього Простору
На фронті загинув поет, прозаїк та кіносценарист Мирослав Герасимович
29 листопада, 20:16
Триває 1016-й день війни
ЗСУ відновили контроль над Новим Комаром, а ворог окупував Благодатне – DeepState
5 грудня, 07:19

Події в Україні

РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину
РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину
Окупанти вночі атакували Україну 74 «Шахедами»: є руйнування
Окупанти вночі атакували Україну 74 «Шахедами»: є руйнування
Втрати ворога станом на 8 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2024
Ситуація на фронті та повалення уряду Асада: головне за ніч
Ситуація на фронті та повалення уряду Асада: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
45K
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2024
18K
Владислав Іноземцев: Проблема не в тому, завалиться російська економіка чи ні, а в тому, хто завалиться першим
7036
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
5682
Обвал рубля. Російський економіст-«іноагент» дав прогноз на 2025 рік

Новини

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
Вчора, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
Вчора, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
Вчора, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
Вчора, 07:15
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua