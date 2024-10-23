У біженців заберуть допомогу? Глава МЗС Польщі запропонував радикальні зміни у виплатах

Раніше глава МЗС Польщі вже робив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном

Сікорський: Недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський переконаний, що було б добре спрямовувати гроші, які українські біженці отримують у Німеччині, безпосередньо Україні. Про це повідомляють RMF24 та TVP Info.

Сікорський зазначив, що озвучив таку пропозицію канцлеру ФРН Олафу Шольцу.

«Я запропонував йому (Шольцу – «Главком»), щоб ті гроші, які видаються на українських біженців у Німеччині – а там платять соціальну допомогу у €530 на місяць плюс житло, що разом може становити до €1200 – краще було б віддати Україні», – сказав польський посадовець.

За його словами, «недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті». Водночас жінки, на думку Сікорського, мали б працювати в Україні, платити податки й підтримувати економіку своєї країни.

Як відомо, Німеччина посідає перше місце за кількістю українських біженців. На другому місці – Польща, на третьому – Чехія.

Нагадаємо, поляків обурює поведінка деяких українських біженців у Польщі. Про це заявив очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Міністр зокрема прокоментував пропозицію міністра МЗС Владислава Сікорського позбавити соціальних пільг українських чоловіків призовного віку у Польщі. За його словами, таким чином можна створити різні методи повернення чоловіків в Україну, однак вони мають діяти не лише у Польщі.

Раніше глава МЗС Польщі зробив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном.

Також очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомили, що українські військові, ймовірно, готуватимуться на території Польщі. Зараз тривають переговори щодо створення українського легіону.