«Рішення ухвалює президент РФ»: Лукашенко відхрестився від розмов про ядерну зброю

Російські нестратегічні ядерні боєприпаси розмістять у Білорусі

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про місця розміщення нестратегічних ядерних боєприпасів, які Москва направила до Мінська. Про це пишуть росЗМІ.

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«Я не говоритиму про кількість, розміщення. Ми домовилися про розміщення ядерної зброї: де, скільки. Потрібно було рішення, а рішення ухвалює президент Росії», – заявив білоруський самопроголошений президент. Раніше Лукашенко повідомив про початок переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусії.

Нагадаємо, незмінний білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей. Про це Лукашенко заявив у четвер протягом засідання Вищого Євразійського економічного форуму в Москві.

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Білоруський диктатор прокоментував підписану міністрами оборони Білорусі та Росії угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території.

«Уже ухвалене рішення в розвиток того, що було сказано усно. Нам треба було підготувати місця, зберігання і таке інше. Ми все це зробили, тому… почалось переміщення ядерних боєприпасів», – додав він.

Раніше 25 травня міністри оборони Росії та Білорусії підписали документи, що регулюють утримання нестратегічної ядерної зброї РФ на території республіки. Глава білоруського відомства Віктор Хренін зазначив, що в умовах «агресивних випадів, що не припиняються» НАТО, такі переговори мають особливо важливе значення.

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