Тегеран похизувався, що іранські дрони «змінили правила гри» у війні проти України

Іран нібито продає зброю іншим країнам насамперед не через фінансову вигоду, а «виходячи зі своїх релігійних і революційних ідеалів»

Очільник відділу зовнішніх зв’язків Міністерства оборони Ірану Хамзех Галандарі заявив, що минулого року нібито ефективність зброї іранського виробництва стала зрозуміла всьому світові, вочевидь, маючи на увазі дрони-камікадзе. Про це Галандарі сказав в інтерв’ю іранському виданню IRNA.

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«Світ був здивований, побачивши, що країна, яка була повністю в біді в усіх сферах і якій було заборонено доступ до будь-яких технологій, зараз досягла такого рівня, коли вона перебуває на технологічній передовій, а її зброя, як кажуть ЗМІ, «змінює правила гри», – заявив посадовець іранського Міноборони.

Також, за словами Галандарі, Іран нібито продає зброю іншим країнам насамперед не через фінансову вигоду, а «виходячи зі своїх релігійних і революційних ідеалів».

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Хоча іранський посадовець не уточнив, про що йдеться, та іранська зброя привернула увагу ЗМІ саме після того, як Росія почала масово застосовувати безпілотники іранського виробництва Shahed для обстрілів території України.

Нагадаємо, що Іран визнав, що надавав Росії дрони. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України. За оцінками української сторони, Росія вже застосувала в Україні понад 400 дронів Shahed-136, а всього Росія нібито замовила 2400 таких безпілотників.

Додамо, що в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ та область дронами. Тієї ночі Повітряні сили знищили 35 дронів Shahed. Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що ця атака дронами була наймасовішою від початку вторгнення РФ в Україну. На щастя, минулося без загиблих.