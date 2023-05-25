Лукашенко визнав: незадоволені білоруси готують революцію (відео)
Білоруський диктатор визнав, що на території країни є білоруси, які готові почати революцію
У Мінську готові до ймовірного повстання в Білорусі. Про це 25 травня заявив Олександр Лукашенко, який називає себе президентом республіки, повідомляють білоруські ЗМІ.
Командувач сухопутних військ Польщі у 2006–2009 роках генерал Вальдемар Скшипчак заявив 23 травня, що в Білорусі може відбутися збройне повстання проти влади Лукашенка.
Коментуючи появу в Бєлгородській області РФ «диверсантів» – підрозділів легіону «Свобода Росії» та «Російського добровольчого корпусу», – Скшипчак припустив, що «схожі акції незабаром можуть відбутися й на території Білорусі».
Генерал висловив сподівання, що в Білорусі це призведе до повстання, і сказав, що «Лукашенко цього боїться».
Скшипчак вважає, що в такому разі Польщі необхідно підтримати підрозділи, які розпочнуть операції проти Лукашенка, так само як вона підтримує українців.
Ексміністр оборони Польщі зазначив, що після початку повстання «обов'язково буде потік білорусів у бік Польщі» й країні варто бути готовою до цього.
«Ми відстежуємо цих хлопців, про яких цей хворий генерал говорив. Що, там, створюють хоругви, цілі полки, там, чи батальйони. Вони так це називають. А насправді... Ми знаємо, де вони перебувають.. Нехай приходять», – відреагував на слова Скшипчака Лукашенко.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Росії. Там протягом 24-25 травня він зустрічатиметься з російським диктатором Володимиром Путіним.
До слова, Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовій депортації дітей з тимчасово окупованих територій.
Коментарі — 0