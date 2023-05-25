Лукашенко: Російська ядерна зброя вже їде в Білорусь

Білоруський диктатор Лукашенко не відповів, чи перебуває ядерна зброя РФ у Білорусі вже зараз

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей. Про це Лукашенко заявив у четвер протягом засідання Вищого Євразійського економічного форуму в Москві, передають білоруські ЗМІ.

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Білоруський диктатор прокоментував підписану міністрами оборони Білорусі та Росії угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території.

«Уже ухвалене рішення в розвиток того, що було сказано усно. Нам треба було підготувати місця, зберігання і таке інше. Ми все це зробили, тому… почалось переміщення ядерних боєприпасів», – додав він.

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На уточнювальне питання, чи вже перебуває ядерна зброя РФ у Білорусі, Лукашенко сказав: «Можливо. Я приїду – подивлюсь».

Нагадаємо, що міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Очільник оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід нібито веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі. Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що сховища в Білорусі будуть збудовані до 1 липня.

У квітні Путін дав Білорусі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні. Вже 14 квітня Білорусь озвучила нові ядерні погрози.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.

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Європейський союз відреагував на розміщення ядерної зброї в Білорусі: заявив, що не будуть сприяти ескалації конфлікту.