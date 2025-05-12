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Робітнича партія Курдистану саморозпускається після 40 років боротьби з Туреччиною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Робітнича партія Курдистану саморозпускається після 40 років боротьби з Туреччиною
Лідер партії Абдулла Оджалан закликав своїх прихильників скласти зброю
фото з відкритих джерел

Партія з моменту створення в 1978 році виступала проти політики заперечення й асиміляції курдів у Туреччині

 

Робітнича партія Курдистану, яка тривалий час вела озброєну боротьбу з Туреччиною, заявила про саморозпуск і роззброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rudaw.

В опублікованій заяві за підсумка 12-го з'їзду партії йдеться, що Робітнича партія Курдистану «виконала свою історичну місію», і тепер курдське питання може бути вирішене демократичним шляхом. Представник владної партії Туреччини Омер Челік назвав рішення «важливим кроком до Туреччини, вільної від терору».

У березні цього року Робітнича партія Курдистану оголосила про припинення вогню з Туреччиною після того, як її лідер Абдулла Оджалан закликав своїх прихильників скласти зброю. Він з 1999 року перебуває в турецькій в’язниці.

Керівництво партії підтвердило намір продовжити діяльність у мирному та демократичному полі. Від імені засновника руху Абдулли Оджалана ухвалено рішення про закриття партії як організації та завершення збройного опору.

Робітнича партія Курдистану була створена 1978 року і понад 40 років вела збройну боротьбу з метою створення незалежної курдської держави на території Туреччини. Жертвами конфлікту стали десятки тисяч людей. Курди є другим за чисельністю народом Туреччини, концентруючись переважно на сході країни. Робітнича партія Курдистану домагалася створення політичної автономії у складі Туреччини.

Робітнича партія Курдистану визнана терористичною в Туреччині, а також у США, Британії та низці європейських країн.

Як повідомлялося, у Туреччині чоловік скоїв напад на лідера Республіканської народної партії Озгюра Озеля.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Володимиром Путіним, а українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією з 12 травня.

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Теги: Туреччина курди

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