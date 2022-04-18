Туреччина розгорнула військову операцію проти курдів в Іраку

Наступ є частиною турецької кампанії в Іраку та Сирії

Турецькі військові літаки та спецпризначенці розпочали активні дії на півночі країни

Міністерство оборони Туреччини почало нову військову операцію проти членів Робочої партії Курдистану в північній частині Іраку. Операцію назвали «Кіготь» і розгорнули в районах Метіна, Зап і Авашин-Басьян. Про це 18 квітня заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише Reuters.

Туреччина в атаці, зокрема, використовувала свої військові літаки, гелікоптери та безпілотники. Також усе відбувалося за підтримки артилерійських підрозділів.

«Поки що наша операція триває успішно, як і планувалося. Цілі, визначені на першому етапі, захоплені», – сказав Хулусі Акар.

Що саме атакували турецькі службовці:

об'єкти курдських бойовиків;

табори;

тунелі;

укриття;

місця зберігання боєприпасів.

Курди – 40-мільйонний народ без власної держави. Курди проживають на сході Туреччини, на півночі Сирії та Іраку й на заході Ірану.

Між офіційною Анкарою і збройними формуваннями Робітничої партії Курдистану вже майже 40 років йде боротьба за створення курдської автономії у складі Туреччини. Етнічні курди складають істотну частину населення країни – приблизно 20%, є другим за чисельністю народом в країні, поступаючись лише туркам.

Наступ є частиною турецької кампанії в Іраку та Сирії, яку вони проводять для боротьби з бойовиками Робітничої партії Курдистану. Також країна бореться із сирійськими курдами. Обидва з цих об'єднань у Туреччині визнані терористичними.

Схожі повітряні удари по північному Іраку не рідкість. Курди вперше підняли зброю проти турецької держави ще в 1984 році. Конфлікт переважно тривав на південному сході Туреччини. Тоді загалом загинули понад 40 тис. людей.