Купальний сезон у Туреччині опинився під загрозою

Так звана «морська слина» захоплює пляжі на знаменитих курортах

Білий слиз чи «морська слина», що знову з'явився на поверхні моря Туреччини, загрожує як екосистемі, так і туризму у поточному сезоні. Про це пише «Главком» із посиланням на politikam.com.

Турецькі ЗМІ і місцеві експерти стверджують, що проблеми з «морською слиною» знову загострилася на узбережжі Мармурового моря. Вони нагадують, що у 2021 році слиз став проблемою для внутрішніх турецьких курортів.

Професор Мустафа Сари зробив фотографії слизу, що покриває поверхню порту Ердек, найпопулярнішого місця відпочинку туристів на Мармуровому морі. Він заявив, що «морська слина», яка вперше була виявлена в 2008 році і вперше покрила всю поверхню Мармурового моря в 2021 році, може знову вкрити масово поверхню Мармурового моря з настанням тепла.

Звідки береться «морська слина»?

У появі «морської слини» винні самі люди. Через перевищення нормальних показників співвідношення азоту і фосфору в морській воді, що викликають добрива, які змивають в морі, мікроорганізми, переважно вид фітопланктону, бурхливо розмножуються, виходять на поверхню моря, де в результаті потепління морської води і сукупності інших факторів відбувається їх масова загибель.

Підсумок – виникає сірий та липкий шар, який повністю покриває всю поверхню та площу у кілька квадратних кілометрів. Далі слиз випадає осад і покриває морське дно. «Слиз вбиває мідії, устриці та корали на дні моря. Він вкриває їх, як ковдру. Іншими словами, морські організми нині ушкоджуються слизом. Рибальство сильно постраждало у Мармуровому морі за останні шість місяців. Тепер коли слиз починає підніматися на поверхню, почне страждати і туризм», – описав ситуацію професор Мустафа Сари.

Мустафа Сари закликав «і владу, і заможних» повернутися до плану дій з порятунку Мармурового моря, який був підписаний в 2021 році, главами семи провінцій Туреччини, а також главами міністерства, парламенту та комісії з охорони довкілля. «Мармурове море прийняло на себе стільки навантаження, скільки може винести, і з більшим воно просто впоратись не може», – попередив турецький експерт.

Нагадаємо, німецький туроператор Schauinsland-Reisen анонсував нову для Туреччини концепцію «все включено» – Light All Inclusive (Al Light), до якої не входить алкоголь.