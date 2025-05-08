Вступ Туреччини до ЄС: Європарламент ухвалив нове рішення

Європарламент залишив процес вступу Туреччини до ЄС замороженим

Процес вступу Туреччини до ЄС не може відновитися за нинішніх обставин, незважаючи на демократичні та проєвропейські прагнення значної частини турецького суспільства. Про це йдеться у доповіді Європарламенту. Як повідомляє «Главком», про це пише Euronews.

За затвердження доповіді проголосували 367 євродепутатів, 74 – проти, та 188 утрималися. «Депутати Європарламенту глибоко стурбовані погіршенням демократичних стандартів у Туреччині і невпинним придушенням критики. Вони засуджують жорсткі дії проти недавніх мирних масових протестів і переслідування сотень протестувальників за допомогою поспішних масових судових процесів без будь-яких доказів кримінальних правопорушень», – зазначається в комюніке Європарламенту за підсумками дебатів, що відбулися на пленарній сесії в Страсбурзі.

Як випливає з доповіді, «турецький уряд не зміг усунути фундаментальних демократичних недоліків», що необхідно в процесі вступу до Євросоюзу.

Згідно з документом, турецька влада «підштовхує країну ще далі до повністю авторитарної моделі». У доповіді сказано, що членство в ЄС залежить від виконання певних критеріїв вступу, таких як «стабільні інститути, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин, добросусідські відносини, дотримання міжнародного права та відповідність спільній зовнішній політиці та безпеці ЄС».

«Критерії членства в ЄС не підлягають обговоренню», – наголошується у доповіді.

Європарламент закликав турецьку владу, інститути ЄС та держави-члени союзу продовжувати працювати над «тіснішим, динамічнішим і стратегічнішим партнерством з особливим акцентом на діях по боротьбі зі зміною клімату, енергетичної безпеки, співпраці у боротьбі з тероризмом і регіональної стабільності».

У грудні 1999 року Європейська рада визнала Туреччину як країну-кандидатку на членство в ЄС. У жовтні 2005 року розпочалися переговори щодо вступу країни до Європейського союзу. У 2018 році Рада ЄС заявила, що ці переговори призупинено. «Переговори фактично зайшли в глухий кут», – йшлося в документі ради.

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