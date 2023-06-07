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Родич Саакашвілі підтвердив наявність у політика дитини від українки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Родич Саакашвілі підтвердив наявність у політика дитини від українки
Михайло Саакашвілі та Єлизавета Ясько
фото з відкритих джерел

55-річний Михайло Саакашвілі поки що не бачив свою маленьку дочку

У колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі та депутата Верховної Ради України Єлизавети Ясько півроку тому народилася донька. Народження дитини підтвердив брат політика Давид Саакашвілі виданню «Страна.ua».

«Так, це дитина Міхеїла. Це дівчинка, яка народилася приблизно півроку тому. Я бачився з нею. Михайло дитину не бачив», – розповів він.

Зазначимо, 1-го червня у День захисту дітей 32-річна депутатка Єлизавета Ясько повідомила, що стала мамою. Батьком її дитини є колишній президент Грузії, 55-річний Міхеїл Саакашвілі, який перебуває за ґратами. Ліза на своїй сторінці у Facebook оприлюднила розлогий пост, присвячений материнству. Жінка назвала дитину українським корінням та українським продовження її батька. Про стать малюка Ясько нічого не розповіла. Таємницею залишилося і те, коли саме сталися пологи. Однак у низки коментаторів це викликало сумніви, оскільки Ясько не афішувала вагітність, а батьківство Саакашвілі публічно не підтверджував. 

Крім того, трохи раніше інша жінка, грузинська співачка Софі Ніжарадзе теж народила дитину від Саакашвілі. Фото дівчинки Еліс-Марії, яка з'явилася на світ у червні 2020 року, висять у камері колишнього президента Грузії, де він відбуває тюремний термін.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що до засудженого третього президента країни Міхеїла Саакашвілі, з урахуванням стану його здоров'я, могла би бути застосована альтернативна форма покарання, зокрема носіння електронного браслета.  Водночас вона ухилилась від відповіді на питання, чи підтримує помилування Саакашвілі.

Як повідомлялося, громадянина України Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Йому висунуто обвинувачення у незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією. Стаття за незаконний перетин кордону Грузії передбачає до п'яти років позбавлення волі. Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження в ув'язненні. Раніше Саакашвілі заявив, що він умирає в ув'язненні. За словами політика, він страждає від більш ніж 20 хвороб від яких йому кожного дня стає гірше. 

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Теги: окупанти вагітність Єлизавета Ясько Саломе Зурабішвілі дитина

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