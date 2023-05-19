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Україна повернула додому депортовану в Росію 14-річну дівчинку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула додому депортовану в Росію 14-річну дівчинку
14-річна Вероніка опинилася в РФ після повномасштабного вторгнення
фото: Дмитро ЛУбінець/Телеграм

Дитина пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу, як медичну, так і гуманітарну

Україна повернула на рідну землю незаконно депортовану Росією 14-річну дівчинку. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«14-річна Вероніка, яка опинилася в РФ після того, як в Україну вдерлася країна-терорист, нині вже перебуває вдома. Її бабуся з жахом та сльозами на очах згадує, що довелося пройти, щоб повернути онуку на рідну землю», – ідеться в повідомленні.

Україна повернула додому депортовану в Росію 14-річну дівчинку фото 1

Бабуся дівчинки подолала нелегкий шлях, щоб перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося.

Як зазначається, дитина пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу, як медичну, так і гуманітарну. А приємним сюрпризом після повернення на рідну землю вже став корисний подарунок для полегшення здобуття освіти рідною мовою.

Україна повернула додому депортовану в Росію 14-річну дівчинку фото 2

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вивезли з окупованої території Луганської область до Дагестану 50 українських дітей без супроводу батьків під приводом оздоровлення.

Нагадаємо, українські діти, депортовані до Росії, повертаються додому зі страшними історіями про побиття та інші форми насильства за відмову співати російський гімн і за згадки про свою національність. 

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Теги: подарунок дитина депортація війна права людини

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