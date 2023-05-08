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Загинули депутат і капітан поліції: на Закарпатті сталася масштабна ДТП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинули депутат і капітан поліції: на Закарпатті сталася масштабна ДТП
фото: Віталій Глагола

Водієм-винуватцем аварії виявився капітан поліції з відділу боротьби з наркотиками

У неділю ввечері, 7 травня, на Закарпатті між селом Сокирниця і містом Хуст сталася смертельна аварія, жертвами якої стали троє людей. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

«Близько 18.30 між селом Сокирниця та містом Хуст трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення «Мерседесу», який порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з «Рендж Ровером», загинуло троє людей», – повідомив журналіст.

Водієм-винуватцем аварії виявився капітан поліції з відділу боротьби з наркотиками. Разом з водієм Mercedes загинув його пасажир.

Також загинув водій Range Rover, яким виявився депутат Виноградівської ТГ. Його жінка та діти, які перебували з ним в автомобілі, наразі перебувають в реанімації.

Офіційної інформації від поліції, рятувальників чи медиків щодо смертельної ДТП на даний момент немає.

Нагадаємо, у Хмельницькому водій на пішохідному переході збив працівницю поліції та двох військовослужбовців. Внаслідок аварії один з постраждалих чоловіків загинув.

Також на блокпосту в Києві автівка збила і протягла поліцейського по дорозі.

Теги: ДТП правила Mercedes журналіст жінка аварія водій депутат

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