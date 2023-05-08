Загинули депутат і капітан поліції: на Закарпатті сталася масштабна ДТП

Водієм-винуватцем аварії виявився капітан поліції з відділу боротьби з наркотиками

У неділю ввечері, 7 травня, на Закарпатті між селом Сокирниця і містом Хуст сталася смертельна аварія, жертвами якої стали троє людей. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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«Близько 18.30 між селом Сокирниця та містом Хуст трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення «Мерседесу», який порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з «Рендж Ровером», загинуло троє людей», – повідомив журналіст.

Водієм-винуватцем аварії виявився капітан поліції з відділу боротьби з наркотиками. Разом з водієм Mercedes загинув його пасажир.

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Також загинув водій Range Rover, яким виявився депутат Виноградівської ТГ. Його жінка та діти, які перебували з ним в автомобілі, наразі перебувають в реанімації.

Офіційної інформації від поліції, рятувальників чи медиків щодо смертельної ДТП на даний момент немає.

Нагадаємо, у Хмельницькому водій на пішохідному переході збив працівницю поліції та двох військовослужбовців. Внаслідок аварії один з постраждалих чоловіків загинув.

Також на блокпосту в Києві автівка збила і протягла поліцейського по дорозі.