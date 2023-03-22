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Дрони США змінили маршрут над Чорним морем через інцидент із російським винищувачем – CNN

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дрони США змінили маршрут над Чорним морем через інцидент із російським винищувачем – CNN
Американський дрон RQ-4 Global Hawk
фото: EPA-EFE

Росія може оголосити про ширше закриття повітряного простору навколо півдня та сходу України

Розвідувальні безпілотники США продовжують здійснювати польоти над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі, однак летять дещо далі від тимчасово окупованого Росією Кримського півострова. Причиною зміни маршруту стало зіткнення американського MQ-9 Reaper та російського винищувача минулого тижня. Про це повідомляє CNN.

Як розповіли офіційні особи США, Штати перемістили польоти своїх дронів далі від повітряного простору, що оточує Кримський півострів і східні райони Чорного моря, і дрони-розвідники літають на південь від моря.

Маршрути підбираються з наміром «не бути надто провокаційними», оскільки адміністрація президента США, як і раніше, намагається уникнути інциденту, який потенційно може перерости у прямий конфлікт між американськими та російськими силами, каже один із чиновників.

Він додав, що такі польоти дронів продовжуватимуться тимчасово, але вже є прагнення повернутися на маршрути, розташовані ближче до контрольованої території РФ.

Крім того, офіційні особи заявили, що Росія може спробувати односторонньо оголосити про ширше закриття повітряного простору навколо півдня і сходу України, щоб змусити американські безпілотники літати далі.

Учора, 21 березня, комерційний сайт відстеження польотів FlightRadar24 показав, що американський безпілотник RQ-4 Global Hawk, який використовується для спостереження, залишається у південній та південно-західній частинах Чорного моря на висоті приблизно 15 850 метрів.

Дрони США змінили маршрут над Чорним морем через інцидент із російським винищувачем – CNN фото 1
зображення: CNN

Прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що США продовжують експлуатувати безпілотники в Чорному морі, і вони здійснюють польоти у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права.

Водночас на брифінгу для преси він відмовився повідомити, чи змінили США свої маршрути або профілі місії після зіткнення минулого тижня американського БпЛА та двох російських винищувачів.

«Я не збираюся з міркувань оперативної безпеки вдаватися до подробиць маршрутів, місій, термінів тощо», – сказав Райдер.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем у вівторок після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper, повідомляє американський чиновник, знайомий з інцидентом. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотника було пошкоджено, і він впав у Чорному морі на захід від Криму. 

Згодом Сполучені Штати направили в Чорне море новий дрон RQ-4 Global Hawk

Теги: Чорне море США безпілотник росія

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