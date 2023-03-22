Дрони США змінили маршрут над Чорним морем через інцидент із російським винищувачем – CNN

Росія може оголосити про ширше закриття повітряного простору навколо півдня та сходу України

Розвідувальні безпілотники США продовжують здійснювати польоти над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі, однак летять дещо далі від тимчасово окупованого Росією Кримського півострова. Причиною зміни маршруту стало зіткнення американського MQ-9 Reaper та російського винищувача минулого тижня. Про це повідомляє CNN.

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Як розповіли офіційні особи США, Штати перемістили польоти своїх дронів далі від повітряного простору, що оточує Кримський півострів і східні райони Чорного моря, і дрони-розвідники літають на південь від моря.

Маршрути підбираються з наміром «не бути надто провокаційними», оскільки адміністрація президента США, як і раніше, намагається уникнути інциденту, який потенційно може перерости у прямий конфлікт між американськими та російськими силами, каже один із чиновників.

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Він додав, що такі польоти дронів продовжуватимуться тимчасово, але вже є прагнення повернутися на маршрути, розташовані ближче до контрольованої території РФ.

Крім того, офіційні особи заявили, що Росія може спробувати односторонньо оголосити про ширше закриття повітряного простору навколо півдня і сходу України, щоб змусити американські безпілотники літати далі.

Учора, 21 березня, комерційний сайт відстеження польотів FlightRadar24 показав, що американський безпілотник RQ-4 Global Hawk, який використовується для спостереження, залишається у південній та південно-західній частинах Чорного моря на висоті приблизно 15 850 метрів.

зображення: CNN

Прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що США продовжують експлуатувати безпілотники в Чорному морі, і вони здійснюють польоти у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права.

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Водночас на брифінгу для преси він відмовився повідомити, чи змінили США свої маршрути або профілі місії після зіткнення минулого тижня американського БпЛА та двох російських винищувачів.

«Я не збираюся з міркувань оперативної безпеки вдаватися до подробиць маршрутів, місій, термінів тощо», – сказав Райдер.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем у вівторок після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper, повідомляє американський чиновник, знайомий з інцидентом. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотника було пошкоджено, і він впав у Чорному морі на захід від Криму.

Згодом Сполучені Штати направили в Чорне море новий дрон RQ-4 Global Hawk.