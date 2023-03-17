Диктатор злякався? Місце, де розташовані путінські дачі, раптово закрили для відвідування

Російська влада опублікувала «наукове обґрунтування» закриття зони навколо путінських дач

Частину берега і самого озера Валдай (Новгородська область РФ), на якому розташовані розкішні будинки, які, за інформацією ЗМІ, належать російському диктатору Володимиру Путіну і його коханці Аліні Кабаєвій, раптово закрили для росіян нібито через погіршення екологічного стану. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Половина Валдая виявилася повністю закритою для човнів і відпочивальників. Чиновники пояснили, що за наказом Міністерства природних ресурсів і екології Росії частину озера зарахували до території Валдайського національного парку, і вона стала зоною особливо охоронюваної природної території (ООПТ).

ООПТ – це один з видів територій разом із заповідною та рекреаційною зонами (перша передбачає заборону перебування всім, крім співробітників заповідника, друга – дозволяє туризм, риболовлю та полювання).

Зона ООПТ, статус якої отримала місцевість біля путінських дач, передбачає, що на території можна перебувати хіба що з метою «пізнавального туризму» (туристичний маршрут строго обмежений). За порушення правил відвідування таких зон передбачена і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Однак жодних офіційних маршрутів до озера національний парк не пропонує і навіть заявляє, що в цій частині озера повністю заборонено перебування громадян.

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Повністю закрити зону для відвідування, всупереч її статусу, як заявили в нацпарку, знадобилося через «погіршення екологічного стану» та з метою зниження темпів його евтрофування (через цей процес «цвіте» вода). Ситуація викликала обурення місцевих жителів і для більшої переконливості адміністрація парку опублікувала «наукове обґрунтування». Ним став лист члена-кореспондента Російської академії наук Аркадія Тишкова, який довгі роки заявляє про екологічні проблеми на озері. Видання зазначає, що цьому питанню присвячена і монографія групи російських вчених.

Дивує, що «екологічні проблеми» виявили тільки на одній частини водойми – на Довгобородському плесу, де журналісти раніше виявили нерухомість сім'ї Путіна. Попередження і дослідження вчених, які були присвячені забрудненню озера (наприклад, стічними водами), стосувалися всієї акваторії, оскільки його частини поєднані.

Крім того, місцеві кажуть, що візуально змін стану озера - цвітіння води, вимирання риби або інших екологічних проблем – не спостерігають. Однак кажуть, що відчуття, що поруч є «секретні об'єкти», а також «люди в камуфляжі», що стежать за пересуваннями відпочивальників, були тут і раніше.

Примітно і те, що наказ про зміну статусу зазначеної ділянки озера датований листопадом 2022 року, а офіційна його публікація відбулася тільки через два місяці. Сам же парк оголосив про нову заборону лише 3 березня – через місяці після зміни статусу території і через кілька днів після того, як журналісти показали розташовану тут «дачу Путіна».

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Нагадаємо, що журналісти вперше опублікували інтерʼєри резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей з величезним спа-комплексом із солярієм, кріокамерою, 25-метровим басейном, хамамом та сауною.

До слова, ЗМІ опублікували деталі про розташування таємного вокзалу Путіна. Таємну залізничну станцію біля резиденції Путіна прикриває система ППО «Панцир-1С».