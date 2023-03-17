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Диктатор злякався? Місце, де розташовані путінські дачі, раптово закрили для відвідування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Диктатор злякався? Місце, де розташовані путінські дачі, раптово закрили для відвідування
Путінська резиденція на Валдаї
фото: Проект

Російська влада опублікувала «наукове обґрунтування» закриття зони навколо путінських дач

Частину берега і самого озера Валдай (Новгородська область РФ), на якому розташовані розкішні будинки, які, за інформацією ЗМІ, належать російському диктатору Володимиру Путіну і його коханці Аліні Кабаєвій, раптово закрили для росіян нібито через погіршення екологічного стану. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Половина Валдая виявилася повністю закритою для човнів і відпочивальників. Чиновники пояснили, що за наказом Міністерства природних ресурсів і екології Росії частину озера зарахували до території Валдайського національного парку, і вона стала зоною особливо охоронюваної природної території (ООПТ). 

ООПТ – це один з видів територій разом із заповідною та рекреаційною зонами (перша передбачає заборону перебування всім, крім співробітників заповідника, друга – дозволяє туризм, риболовлю та полювання). 

Зона ООПТ, статус якої отримала місцевість біля путінських дач, передбачає, що на території можна перебувати хіба що з метою «пізнавального туризму» (туристичний маршрут строго обмежений). За порушення правил відвідування таких зон передбачена і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Однак жодних офіційних маршрутів до озера національний парк не пропонує і навіть заявляє, що в цій частині озера повністю заборонено перебування громадян. 

Повністю закрити зону для відвідування, всупереч її статусу, як заявили в нацпарку, знадобилося через «погіршення екологічного стану» та з метою зниження темпів його евтрофування (через цей процес «цвіте» вода). Ситуація викликала обурення місцевих жителів і для більшої переконливості адміністрація парку опублікувала «наукове обґрунтування». Ним став лист члена-кореспондента Російської академії наук Аркадія Тишкова, який довгі роки заявляє про екологічні проблеми на озері. Видання зазначає, що цьому питанню присвячена і монографія групи російських вчених.

Дивує, що «екологічні проблеми» виявили тільки на одній частини водойми – на Довгобородському плесу, де журналісти раніше виявили нерухомість сім'ї Путіна. Попередження і дослідження вчених, які були присвячені забрудненню озера (наприклад, стічними водами), стосувалися всієї акваторії, оскільки його частини поєднані.

Крім того, місцеві кажуть, що візуально змін стану озера - цвітіння води, вимирання риби або інших екологічних проблем – не спостерігають. Однак кажуть, що відчуття, що поруч є «секретні об'єкти», а також «люди в камуфляжі», що стежать за пересуваннями відпочивальників, були тут і раніше.

Примітно і те, що наказ про зміну статусу зазначеної ділянки озера датований листопадом 2022 року, а офіційна його публікація відбулася тільки через два місяці. Сам же парк оголосив про нову заборону лише 3 березня – через місяці після зміни статусу території і через кілька днів після того, як журналісти показали розташовану тут «дачу Путіна». 

Нагадаємо, що журналісти вперше опублікували інтерʼєри резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей з величезним спа-комплексом із солярієм, кріокамерою, 25-метровим басейном, хамамом та сауною.

До слова, ЗМІ опублікували деталі про розташування таємного вокзалу Путіна. Таємну залізничну станцію біля резиденції Путіна прикриває система ППО «Панцир-1С».

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Теги: Аліна Кабаєва путін росія влада наказ туризм нерухомість

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