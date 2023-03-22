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Росія зміцнює оборону на Курильських островах – Reuters

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія зміцнює оборону на Курильських островах – Reuters
Росія перекинула на Курильські острови дивізіон ракетних комплексів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія знову звинуватила США в розширенні присутності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Росія розмістила дивізіон берегових ракетних комплексів «Бастіон» на Курильських островах для «зміцнення оборони РФ». Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, пише Reuters. 

Дивізіон берегових ракетних комплексів РФ був перекинутий на Парамушир – один із Курильських островів у північній частині Тихого океану, анексованого у Японії.

За словами Шойгу, цей крок є частиною ширшого зміцнення російської оборони у її великих далекосхідних регіонах.

«Для стримування Росії та Китаю США значно нарощують свою військову присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зміцнюють політичні та військові зв'язки зі своїми союзниками, продовжуючи створювати нову американську архітектуру безпеки у цьому регіоні», – заявив Шойгу.

Японія, близький союзник США, претендує на чотири південні Курильські острови, які були захоплені радянськими військами наприкінці Другої світової війни. Японія не претендує на Парамушир, один із північних Курильських островів.

Нагадаємо, що нещодавно Росія встановила ракетні комплекси на курильському острові. Тоді російське міноборони заявило, що ракетники нестимуть цілодобову вахту «з контролю за прилеглою акваторією та проливними зонами».

Раніше повідомлялося, що Росія роздуває конфлікт із Японією. РФ не подобається, що Японія зазіхає на власні території.

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Теги: росія США Японія

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