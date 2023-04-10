Чи планує Путін «Великоднє перемир’я»? Кремль зробив заяву

Росія може закликати до перемир’я на Великдень, щоб затримати український контрнаступ

Росія почала скиглити, що нібито на перемир’я не погоджується Україна

Росія не обговорювала ймовірність «Великоднього перемир’я». Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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Журналісти запитали у нього, чи обговорюється в Кремлі така ідея, і чи бачать там сенс у цьому перемир'ї.

«Її ніхто не висунув. Вона не була висунута... У даному випадку поки ніяких щодо цього ініціатив», – відповів Пєсков.

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Такоє Пєсков вкотре заявив, що Москва раніше нібито висувала подібні ініціативи та нібито дотримувалася їх. Проте Росія нібито зіштовхувалася з «небажанням України дотримуватися такого режиму».

Зазначимо, що Росія неодноразово порушувала домовленості, зокрема й до повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше представник католицької церкви Папа Римський Франциск запропонував ініціативу з оголошенням перемир'я у війні між Росією та Україною. Голова Світової спілки старовірів Леонід Севастьянов провів особисту розмову з Папою Римським, у якій представник католицької церкви запропонував встановити двотижневе перемир'я в зоні бойових дій в Україні та в окупованих регіонах РФ

Нагадаємо, що Росія може використати наближення Великодня 16 квітня, щоб затримати український контрнаступ, закликаючи до припинення вогню з поваги до православної релігії.

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