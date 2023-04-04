Путін на всю Росію заявив, що потягнув країну на дно (відео)

Путін знову звинувачує Захід в накладенні санкцій на Росію

Диктатор Володимир Путін визнав, що треба терміново підтримувати російську промісловість – це вже питання нацбезпеки

Диктатор Володимир Путін на всю Росію заявив, що санкції, запроваджені Заходом, це надовго. Про це президент РФ заявив у ході засідання президії Держради щодо розвитку промисловості в умовах санкційного тиску, повідомляють російські ЗМІ.

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«Усі ми розуміємо: санкції, звичайно, надовго, тому поряд із першочерговими заходами заміщення імпортних технологій та продуктів тут потрібні середньо- та довгострокові перетворення, спрямовані на стратегічні цілі саме суверенного розвитку країни», – зізнався диктатор.

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Путін нарешті зрозумів, що більше не може приховувати крах російської економіки від росіян, проте все рівно спробував переконати громадян, що Росія «впорається» навіть із західними санкціями.

«Сьогодні у промисловості є всі умови для активного розвитку. Упевнений, що ми можемо досягти не менш значущих результатів. Це складне завдання, непросте. Але ми його вирішимо», – запевнив диктатор.

Путін вимагає від уряду не затягувати з реалізацією програм підтримки промисловості та зізнався, що це вже питання нацбезпеки. Він також закликав терміново зменшити кількість корупції на виробництвах.

Нагадаємо, що Путін передав Збройним силам Білорусії оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні.

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