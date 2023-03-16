Росія готується до оборони Криму: розвідка повідомила деталі

Найпотужніші оборонні рубежі росіяни облаштували на півночі Кримського півострова та на півдні Херсонської області

Російські загарбники створили на тимчасово окупованому Кримському півострові оборонне угрупування та готуються до оборонних дій. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що українська розвідка постійно відстежує все, що пов'язане з діяльністю угруповання російських військ у тимчасово окупованому Криму.

«Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів. Створене оборонне угруповання, що здійснює заходи із облаштування фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони готуються до оборонних дій на території півострова», – сказав Скібіцький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Скібіцький зазначив, що найпотужніші оборонні рубежі росіяни облаштували на півночі Кримського півострова та на півдні Херсонської області, на підходах до Криму. Коментуючи спорудження окупантами траншей та окопів на кримських пляжах, він зауважив, що росіяни обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів.

Раніше повідомлялося, що у Криму окупанти готуються до евакуації – вже сформовано плани.