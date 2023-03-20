Зустріч Путіна з колаборантами: смілива жінка наважилася сказати правду (відео)

Жителька Маріуполя поза кадром крикнула: «Це все неправда! Це все напоказ!»

На відео розмови російського диктатора Володимира Путіна з нібито місцевими жителями в тимчасово окупованому Маріуполі чути крик жінки «це все неправда, це все напоказ». Пропагандисти вирізали момент із криком з ролика, проте на відео «РИА Новости» вигуки таки чути.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На 18-й секунді, де Путін запитує, чи подобається співрозмовникам у розбомбленому Росією місті, чути, як звідкись з боку жінка кричить: «Це все неправда! Це все напоказ!».

З відео видно, що охоронці відреагували на вигук, проте Путін не звернув на нього уваги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Його співрозмовникам у ролику тим часом усе «подобається», вони стверджують, що живуть тут.

Нагадаємо, вчора Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь і побував у мікрорайоні Невський, де окупанти нібито зводять будинки замість знищених. Згодом вдалося ідентифікувати мародерів.