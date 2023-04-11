Російська влада вигадала нові правила отримання повісток
Зо дня отримання повістки та до явки до військкомату громадянам забороняється виїзд із РФ,
Російська влада вирішила спростити процедуру отримання е-повісток на тлі підготовки України до весняного контрнаступу. Зо дня отримання повістки та до явки до військкомату Згідно з поправками Держдуми, електронна повістка буде вважатися отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі держпослуг, заявив глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов в ефірі телеканалу «Росія-24».
Зо дня отримання повістки та до явки до військкомату громадянам забороняється виїзд із РФ, повідомляє Телеграм-аканал «База».
Як зазначається, нові правила отримання повісток в електронному вигляді торкнуться не тільки строковиків, а й усіх військовозобов'язаних.
Раніше повідомлялося, що 13 березня до держдуми РФ надійшов на розгляд законопроєкт про реалізацію пропозиції міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо підвищення призовного віку. Максимальний призовний вік у Росії хочуть підвищити з 27 до 30 років негайно, а мінімальний – підвищать з 18 до 21 року зі щорічним збільшенням на один рік між 2024 і 2026 роками.
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