Росія взялася за «захист кордонів» біля Фінляндії

Росія активізувала ППО на кордонах та заявила, що буде захищати свої кордони відповідно до загроз

Після вступу Фінляндії в НАТО 4 квітня та підготовку Швеції до відповідного кроку, армія Російської Федерація розпочала відпрацювання захисту північно-західних кордонів Про це заявив командувач військ ППО-ПРО Росії генерал-лейтенант Андрій Дьомін, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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За його словами, особливу увагу приділено протиповітряній обороні.

«Фінляндія увійшла до складу блоку НАТО. Готується до вступу в альянс Швеція. У цих умовах військами протиповітряної оборони відпрацьовуються питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до зростання загроз», – сказав Дьомін.

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Нагадаємо, що нещодавно Фінляндія офіційно стала повноправним членом НАТО.

На тлі повномасштабної війни Росії в Україні, Швеція та Фінляндія 18 травня 2022 року вручили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на вступ країн до Альянсу. 1 березня парламент Фінляндії схвалив вступ країни до НАТО.

Зазначимо, що Росія одразу почала погрожувати Фінляндії. Відтепер до Альянсу входить 31 країна.

Таким чином кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км.