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Росія готується вийти з Парламентської асамблеї ОБСЄ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія готується вийти з Парламентської асамблеї ОБСЄ
У російській Держдумі заявляють, що Парламентська асамблея ОБСЄ «танцює під дудку Вашингтона»
фото з відкритих джерел

Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі

До 21 лютого Держдума РФ та Рада Федерації планують ухвалити рішення про припинення членства Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ.  Про це заявив глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє The Insider.

Він назвав Парламентську асамблею ОБСЄ «абсолютно несамостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона».

«Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти», – заявив Володін.

Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Організацію створили 1991 року для контролю за виконанням цілей ОБСЄ, розроблення та реалізації механізмів із запобігання та розв'язання конфліктів і сприяння зміцненню та консолідації демократичних інститутів у державах-учасницях ОБСЄ.

Нагадаємо, Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ. Разом з Білоруссю країна наклала вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі. 

Раніше Росія остаточно вийшла зі ще однієї міжнародної угоди про обмеження озброєнь – із Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). 

Також президент РФ Володимир Путін підписав закон про скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Теги: росія ОБСЄ

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