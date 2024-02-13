Росія готується вийти з Парламентської асамблеї ОБСЄ
Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі
До 21 лютого Держдума РФ та Рада Федерації планують ухвалити рішення про припинення членства Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ. Про це заявив глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє The Insider.
Він назвав Парламентську асамблею ОБСЄ «абсолютно несамостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона».
«Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти», – заявив Володін.
Нагадаємо, Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ. Разом з Білоруссю країна наклала вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Раніше Росія остаточно вийшла зі ще однієї міжнародної угоди про обмеження озброєнь – із Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).
Також президент РФ Володимир Путін підписав закон про скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
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