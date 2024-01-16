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Головним суперником Путіна на виборах стане депутат, звинувачений у домаганнях

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Головним суперником Путіна на виборах стане депутат, звинувачений у домаганнях
Передбачається, що Путіну «віддадуть» свої голоси 80% виборців
фото з відкритих джерел

Російські політики переконані, що кандидат не зможе посісти друге місце навіть із допомогою

Кремль хоче, щоб друге місце на президентських виборах посів голова ЛДПР Леонід Слуцький. Це побажання вже довели до регіональних адміністрацій та повпредств, пише видання «Медуза» із посиланням на двох співрозмовників у керівництві російських регіонів, джерело в одному з полпредств, а також двох співрозмовників у керівництві ЛДПР.

У 2018 році троє журналісток – Катерина Котрікадзе, Дар'я Жук та Фарида Рустамова, звинуватили Слуцького у домаганнях. Однак комісія з етики відмовилася карати Слуцького, незважаючи на те, що Рустамова записала інцидент на диктофон. Скільки саме відсотків має отримати Слуцький на майбутніх виборах, невідомо, він не називав жодних цифр на нараді з однопартійцями.

«Головне – показник президента [має бути] у районі 80%, решта – варіації. Поки що для виборців [інші кандидати на виборах, Микола Харитонов, Леонід Слуцький та Владислав Даванков] – чистий аркуш, і те, як рухатимуться відсотки, багато в чому залежить від них самих. Але [в політблоці АП] нас зорієнтували, що Слуцькому треба допомогти», – сказав співрозмовник у керівництві одного з російських регіонів.

За словами двох джерел у керівництві регіонів, йдеться не про фальшування результатів голосування, а про піар парламентаря під час виборчої кампанії. «Нас зорієнтували, що Слуцькому треба допомогти. Знайти хороше тло для виїзду, підсвітити по ТБ, у [підконтрольних] пабликах підкручувати», – пояснив один із співрозмовників.

У Кремлі рекомендували провладним ЗМІ називати Слуцького «досвідченим російським політиком, який обирався депутатом Держдуми шести скликань». При цьому джерело в одному з полпредств висловило впевненість, що Слуцький не зможе посісти друге місце навіть при розкручуванні. «Він абсолютно невиразний, після Жириновського це особливо помітно. [Кандидат від КПРФ Микола] Харитонов теж такий, але електорат компартії все ж таки дисциплінованіший. Поки що на низькій базі», — заявив він.

За даними останнього дослідження ВЦВГД від 30 грудня, Слуцький має негативний індекс довіри: до нього розташовано лише 17,3% росіян, а 31,9% ставляться насторожено. При відкритому опитуванні громадяни не назвали лідера ЛДПР серед політиків, на яких вони готові покластися.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

До слова, кандидат на пост президента РФ Леонід Слуцький заснув під час засідання ультранаціоналістичної Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР). На кадрах помітно, що Слуцький намагається побороти втому, протираючи очі, та не заснути на засідання партії, де якраз підбивали підсумки за рік. Проте російський кандидат все ж не впорався та, підперши рукою голову, все ж задрімав.

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Теги: росія вибори партії

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