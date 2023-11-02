Путін дав зелене світло ядерним випробуванням

Росія скасовує ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який скасовує ратифікацію Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Відповідний документ був опублікований у четвер на офіційному порталі нормативно-правових актів, пишкть росЗМІ.

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Договір був прийнятий 50-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 10 вересня 1996 року і відкритий для підписання 24 вересня 1996 року.

Під час розгляду питання в Держдумі голова нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін зазначив, що рішення про відкликання ратифікації відповідає національним інтересам Росії і буде дзеркальною відповіддю США, які не ратифікували договір.

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Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, у свою чергу, заявила, що «якщо США не продовжать робити кроки в плані виконання своїх зобов'язань, то цей договір так і залишиться такою бутафорією, і Росії немає сенсу брати участь у цій імітації далі, звичайно».

Раніше повідомлялося, що Росія відкликає ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Раніше Інституту вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія, ймовірно, планує відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань.