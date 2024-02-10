Генсек НАТО закликав готуватися до десятиліть конфронтації з РФ

СТолтенберг: «Якщо Путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побоюється поширення російської агресії на інші країни. Він закликав країни Альянсу готуватися до десятиліть конфронтації з Росією. Про це пише ntv.

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Генсек нагадав, що Північноатлантичний альянс «не шукає війни з Росією». При цьому він вважає, що членам НАТО потрібно підготуватися до потенційного протистояння з Москвою, яке може тривати десятиліттями. Крім того, Столтенберг вкотре закликав союзників швидше розвивати збройову промисловість.

«Якщо Путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. Найкращий захист зараз – підтримати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО. Стримування працює, лише якщо воно викликає довіру», – наголосив генсек.

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Він попередив, що російський диктатор Володимир Путін готує економіку своєї країни до тривалої війни, тому НАТО потрібно активізувати зусилля.

«Оскільки Росія спрямовує всю свою економіку на війну, ми також повинні зробити більше для нашої безпеки», – запропонував Столтенберг.

Нагадаємо, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Росія може напасти на одну з країн-членів НАТО протягом трьох-п'яти років.

Раніше видання Bild написало, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

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До слова, ISW повідомляв, що узагальнені заходи реформування та розширення російської армії спрямовані на підготовку Росії до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.

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