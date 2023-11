РФ блокує роботу ОБСЄ: що відомо про міжнародний скандал

Росія разом з Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Про це повідомила у вівторок речниця МЗС Естонії Бретті Сарапуу в коментарі ERR.

«Росія і Білорусь наклали вето на кандидатуру Естонії під час голосування послів», – заявила Сарапуу.

З тієї причини, що рішення в ОБСЄ приймаються консенсусом, обрати Естонію головою організації не вдалося. Речниця МЗС країни додала, що ситуація неясна.

«Оскільки Естонія є також спільним кандидатом країн Європейського Союзу, ми, безумовно, будемо обговорювати це з іншими країнами ЄС», – підкреслила вона.

На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Її розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії. Про це повідомив голова ОБСЄ Буяр Османі, який є міністром закордонних справ Північної Македонії.

Breaking news from Vienna! 👏 Huge decisions opening the path towards consensus on #OSCE2024 chair to be confirmed on #MC30 in #Skopje . Thank you #Malta 🇲🇹 for your willingness to take on this vital role & to all colleagues for your flexibility and support #ItsAboutPeople

Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць офіційно затвердити Мальту на посаді голови організації у 2024 році після того, як РФ та Білорусь наклали вето на головування Естонії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна не відкликає свою кандидатуру на головування в Організації.

«Однак, оскільки наша кандидатура остаточно заблокована, ми не виступаємо проти альтернативної пропозиції Північної Македонії. Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію», – підкреслив Тсахкна.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна та голова комітету закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон зазначили, що не можна піддаватися тиску Росії. Голова МЗС країни назвав дії РФ «жалюгідними» та нагадав, що країна-агресорка не дозволяє затверджувати бюджет організації, організовувати офіційні заходи, а також поклала край всім польовим місіям ОБСЄ в Україні.

Estonia is not withdrawing its candidacy for #OSCE chairmanship. However, since our candidacy is conclusively blocked, we are not opposing the alternative proposal by North Macedonia.



Russia’s goal is to derail OSCE but we will not give them a chance to destroy the organisation.