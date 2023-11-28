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РФ блокує роботу ОБСЄ: що відомо про міжнародний скандал

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РФ блокує роботу ОБСЄ: що відомо про міжнародний скандал
Через дії РФ ОБСЄ не має затвердженого голови всього за півтора місяця до нового року
фото з відкритих джерел

«Мета Росії – дискредитувати і зруйнувати ОБСЄ зсередини»

Росія разом з Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Про це повідомила у вівторок речниця МЗС Естонії Бретті Сарапуу в коментарі ERR.

«Росія і Білорусь наклали вето на кандидатуру Естонії під час голосування послів», – заявила Сарапуу.

З тієї причини, що рішення в ОБСЄ приймаються консенсусом, обрати Естонію головою організації не вдалося. Речниця МЗС країни додала, що ситуація неясна.

«Оскільки Естонія є також спільним кандидатом країн Європейського Союзу, ми, безумовно, будемо обговорювати це з іншими країнами ЄС», – підкреслила вона.

На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Її розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії. Про це повідомив голова ОБСЄ Буяр Османі, який є міністром закордонних справ Північної Македонії.

Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць офіційно затвердити Мальту на посаді голови організації у 2024 році після того, як РФ та Білорусь наклали вето на головування Естонії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна не відкликає свою кандидатуру на головування в Організації.

«Однак, оскільки наша кандидатура остаточно заблокована, ми не виступаємо проти альтернативної пропозиції Північної Македонії. Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію», – підкреслив Тсахкна.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна та голова комітету закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон зазначили, що не можна піддаватися тиску Росії. Голова МЗС країни назвав дії РФ «жалюгідними» та нагадав, що країна-агресорка не дозволяє затверджувати бюджет організації, організовувати офіційні заходи, а також поклала край всім польовим місіям ОБСЄ в Україні.

«Зараз, через Росію і Білорусь, ми опинилися в ситуації, коли ОБСЄ не має затвердженого голови всього за півтора місяця до нового року, хоча Естонія була спільним кандидатом Європейського Союзу на цю посаду з 2020 року», – підкреслив Тсахкна.

Варто додати, що Естонія ще у 2020 році висловила бажання взяти на себе головування в ОБСЄ, що одразу ж викликало спротив Росії. Напруженість загострилась після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто раніше заявляв, що ОБСЄ загрожує криза і руйнування через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році.

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко заявила, що Росія продовжує руйнувати міжнародні організації зсередини.

РФ блокує роботу ОБСЄ: що відомо про міжнародний скандал фото 1

«Блокування Естонії – це помста Москви за  її чітку проукраїнську позицію. Мета Росії очевидна – остаточно дискредитувати і зруйнувати ОБСЄ зсередини. Цю організацію треба негайно реформувати! Наступного року в багатьох країнах, в тому числі в РФ – вибори. Саме ОБСЄ і її структури, зокрема БДІПЛ, моніторять виборчі процеси, їх спостережні місії оцінюють,  чи відповідають електоральні кампанії  демократичним стандартам», – йдеться у публікації депутатки.

Геращенко підкреслила, що РФ «начхати на думку світу», і додала, що має бути зроблене все залежне, аби перевибори диктатора отримали належну оцінку міжнародної спільноти.

Нагадаємо, у квітні на засіданні ОБСЄ російський правозахисник Максим Вілков влаштував скандал. Росіянин заявив, що нібито українські військові «дев’ять років вбивають цивільне населення».

Також «Главком» писав, що голова латвійської делегації в ОБСЄ Ріхардс Колс облаяв делегацію з Росії. За це йому погрожували судом. Зазначимо, що Україна оголосила бойкот роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ через рішення щодо росіян.

Читайте також: Як російські дипломати поширюють дезінформацію в ОБСЄ
Теги: Білорусь росія ОБСЄ Ірина Геращенко Естонія скандал

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