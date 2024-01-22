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Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
Пожежа в Усть-Лузі майже загашена, термінал виведений з ладу
фото: росЗМІ

Унаслідок інциденту було пошкоджено два водосховища та насосну станцію

Російська компанія «Новатек» не раніше ніж за декілька тижнів після атаки дронів зможе відновити масштабну діяльність на своєму переробному комплексі в Усть-Лузі та терміналі в Балтійському морі. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається,  «Новатек» заявив 21 січня, що був змушений призупинити деякі операції на величезному терміналі по відвантаженню палива в Балтійському морі та «технологічний процес» на комплексі через пожежу. По цілі відпрацювали безпілотники СБУ.

Газета «Коммерсант» також повідомила, що внаслідок інциденту було пошкоджено два водосховища та насосну станцію.

«Ми вважаємо, що завод, швидше за все, повернеться до значної потужності протягом кількох тижнів або, у гіршому випадку, місяців», – наголошують аналітики московської брокерської компанії БКС.

Комплекс отримує газовий конденсат, різновид легкої нафти, для переробки близько 7 млн тонн на рік з Пуровського заводу в Західному Сибіру для подальшого виробництва нафтопродуктів, таких як нафта, авіагас і газойль.

Аналітики також кажуть, що «Новатек» тепер буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Інвестбанк «Сінара» заявив, що через інцидент може постраждати чверть доходів «Новатека».

Росія експортувала в Азію рекордний обсяг нафти, що використовується для виробництва нафтохімічної продукції, яка зрештою перетворюється на пластмаси та поліефірні волокна, в Азію після введеного у лютому ембарго Європейського Союзу на російські нафтопродукти.

За даними LSEG, у 2023 році з порту Усть-Луга, де розташовано кілька точок збуту експорту сировинних товарів, до Азії було відправлено 5,2 млн тонн нафти, з них 2,8 млн тонн надійшло з терміналу «Новатека».

Як повідомлялося, у ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту. Внаслідок нічної атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області зупинив свою роботу.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Про це повідомило Міноборони РФ, заявивши про атаку безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, лунали в Орлі, Тулі та Смоленську. 

Читайте також: Як атака на нафтовий термінал вплине на роботу російської ППО: оцінка ISW
Теги: СБУ безпілотник росія

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