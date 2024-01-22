Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters

Пожежа в Усть-Лузі майже загашена, термінал виведений з ладу

Унаслідок інциденту було пошкоджено два водосховища та насосну станцію

Російська компанія «Новатек» не раніше ніж за декілька тижнів після атаки дронів зможе відновити масштабну діяльність на своєму переробному комплексі в Усть-Лузі та терміналі в Балтійському морі. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, «Новатек» заявив 21 січня, що був змушений призупинити деякі операції на величезному терміналі по відвантаженню палива в Балтійському морі та «технологічний процес» на комплексі через пожежу. По цілі відпрацювали безпілотники СБУ.

Газета «Коммерсант» також повідомила, що внаслідок інциденту було пошкоджено два водосховища та насосну станцію.

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«Ми вважаємо, що завод, швидше за все, повернеться до значної потужності протягом кількох тижнів або, у гіршому випадку, місяців», – наголошують аналітики московської брокерської компанії БКС.

Комплекс отримує газовий конденсат, різновид легкої нафти, для переробки близько 7 млн тонн на рік з Пуровського заводу в Західному Сибіру для подальшого виробництва нафтопродуктів, таких як нафта, авіагас і газойль.

Аналітики також кажуть, що «Новатек» тепер буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Інвестбанк «Сінара» заявив, що через інцидент може постраждати чверть доходів «Новатека».

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Росія експортувала в Азію рекордний обсяг нафти, що використовується для виробництва нафтохімічної продукції, яка зрештою перетворюється на пластмаси та поліефірні волокна, в Азію після введеного у лютому ембарго Європейського Союзу на російські нафтопродукти.

За даними LSEG, у 2023 році з порту Усть-Луга, де розташовано кілька точок збуту експорту сировинних товарів, до Азії було відправлено 5,2 млн тонн нафти, з них 2,8 млн тонн надійшло з терміналу «Новатека».

Як повідомлялося, у ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту. Внаслідок нічної атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області зупинив свою роботу.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Про це повідомило Міноборони РФ, заявивши про атаку безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, лунали в Орлі, Тулі та Смоленську.