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Депутат Держдуми ініціював введення сталінських репресій проти росіян

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Депутат Держдуми ініціював введення сталінських репресій проти росіян
Член комітету держдуми з оборони запропонував радикально боротися з інакодумством
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Гурульов: «Мені кажуть: Ти хочеш сталінських репресій? Я хочу!»

У Росії треба відродити поняття «ворог народу», як за Йосипа Сталіна, ввести військово-польові трибунали і вершити суд прямо на фронті. Таку пропозицію висловив член комітету держдуми з оборони Андрєй Гурульов, повідомляє The Moscow Times.

«Настав час вводити поняття «ворог народу». Не треба цього соромитися. Вороги є, гадки немає. Причому це не тільки ті, хто дебільні накази віддають, а й тут, на громадянці, – усі ці «ждуни» та решта наволоч», – сказав Гурульов.

Він вважає, що Росії треба повернутися до сталінських методів боротьби з інакодумством. Як приклад Гурульов навів історію свого діда, який пройшов війну, відсидів у таборах дев'ять років та був реабілітований. Саме до таких методів закликає повернутись депутат. 

«Мені кажуть: Ти хочеш сталінських репресій? Я хочу! (…) Так, були помилки. Але була дисципліна. І сьогодні наріжне питання – дисципліна», – зазначив політик країни-агресорки.

На його думку, військові мають нести персональну відповідальність за свої накази та виконання завдань, при цьому вони не повинні мати права ні на що скаржитися. Гурульов переконаний, що в Україні «по суті йде друга Велика Вітчизняна війна по боротьбі з нацизмом», тому необхідний польовий трибунал.

«Тут прийшли «ой бідні хлопчики, їм там (на фронті – ред.) було погано, вони звернулися до прокуратури». Вони в штрафбат мали відразу встати. Моментально в дію, оскільки вони залишили позиції. Тут не буває двоякого тлумачення, – заявив Гурульов. – Поряд із командиром має стояти прокурор, начальник слідства та голова військового трибуналу, і тоді миттєво все стане на свої місця».

Нагадаємо, раніше Гурульов у прямому етері заявив, що ціль війни РФ – геноцид українців і закликав бомбити цивільну інфраструктуру України. Згодом російський депутат впав у паніку й закликав росіян приготуватися до нових ударів української армії.

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Теги: росія Госдума Йосип Сталін

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