Кадиров назвав ідола росіян «проклятим»

Рамзан Кадиров звинуватив Сталіна в геноциді чеченського та інгуського народів

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров вилаяв Йосипа Сталіна та назвав його «проклятим». Таку оцінку від Кадирова колишній диктатор СРСР отримав за геноцид чеченців та інгушів у 1944 році. Про це він написав у своєму Telegram.

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Кадиров нагадав, як чеченці та інгуші боролися проти фашистської навали в роки Другої світової війни. За наказом Йосипа Сталіна людей депортували в Сибір та Казахстан та звинуватили в співпраці з німецькими окупантами. Рамзан Кадиров пише, що багато людей загинули під час переселення, і справедливість перемогла лише після смерті «проклятого Сталіна», коли чеченцям дозволили повернутися на Кавказ.

Проте потім Рамзан Кадиров раптово згадав про Україну, точніше про міфічних нацистів та сатаністів, які проживають на території нашої держави.

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«І сьогодні наші хлопці, як і їхні діди та прадіди, на передовій борються з сатанізмом і нацизмом, який знову намагається підняти голову», – написав він.

Рамзан Кадиров чомусь нічого не згадав про звірства російської армії – про зруйновані мирні міста в Україні, знищені долі людей та криваву війну, яка розпочалася через загарбницькі амбіції Росії. Не згадав він і про те, як «героїчні воїни» ґвалтують жінок та дітей, мародерствують та цуплять унітази з українських будинків. Головне, що він написав класичну кремлівську пропаганду про «українських нацистів». Він також написав, що зараз чеченці боряться з «міжнародним тероризмом» – проте незрозуміло, чому у війні з Україною.

До слова, у 1944 році кримських татар депортували з території в Криму за такою ж причиною – звинувачення в колабораціонізмі. Геноцид кримських татар та інших народів колишнього Радянського Союзу – це один із злочинів радянського тоталітарного режиму.

Нагадаємо, що нещодавно Кадиров вирішив скласти конкуренцію Пригожину. Президент Чеченської республіки висловив намір створити власну приватну військову компанію.