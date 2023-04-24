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Порошенко закликав союзників дати Україні не десятки, а тисячі танків

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко закликав союзників дати Україні не десятки, а тисячі танків
Петро Порошенко
фото: Європейська солідарність

Він також закликав пришвидшити переговори про постачання боєприпасів в Україну

Петро Порошенко під час виступу на Європейському Економічному Конгресі в Катовіце закликав союзників прискорити постачання необхідних озброєнь для ЗСУ. Зокрема, Порошенко наголосив, що Україні потрібні тисячі танків, а не дві сотні.

«Зброя – найвищий пріоритет. Ми повинні разом розуміти, що це не просто постачання зброї чи допомога Україні – ні, це інвестиції в європейську безпеку, у вашу безпеку. І ми маємо перевести європейську та світову економіку на військові рейки», – зазначив Порошенко.

Він також закликав пришвидшити переговори про постачання боєприпасів в Україну, щоб виробляти більше боєприпасів: «Нам потрібні боєприпаси. Боєприпаси є головним пріоритетом. Це війна нового типу, війна артилерії, війна боєприпасів, війна безпілотників, війна засобів радіоелектронної боротьби. Без амуніції виграти таку війну неможливо. У Бахмуті ми маємо 1 годину артилерійського обстрілу проти 15 російських. Як виграти бій із цим».

«Нам потрібна зброя, потрібна протиповітряна оборона. Нам потрібен реактивний винищувач. Чому? Тому що зараз росія починає використовувати плануючі бомби, які летять на 30 км потужністю 1000 кілограмів. Ніщо не захистить від цих бомб. Тільки якщо у вас є реактивний винищувач, що не дозволить росії досягти відстані», – говорить Порошенко.

Порошенко закликав союзників дати Україні не десятки, а тисячі танків фото 1

«Нам потрібні системи РЕБ. Нам потрібні ракети великої дальності для знищення матеріально-технічного забезпечення їхніх військ, що йдуть в наступ. Нам потрібні танки. І я хочу подякувати Польщі за рішуче рішення, яке продемонструвало лідерство в танковій коаліції. Але я просто хочу нагадати, що українці знищили 3600 російських танків. А зараз у танковій коаліції ми отримуємо всього 200 з чимось. 3000 – і 200. Нам їх потрібно доставити не десятки, а сотні. І це ключовий фактор перемоги», – наголошує Порошенко.

«Всі ненавидять ідею замороженої війни. Як нам уникнути замороженої війни? Більше зброї, більше боєприпасів для українських Збройних Сил – нічого іншого не існує», – вважає Петро Порошенко. 

Нагадаємо, Петро Порошенко назвав неприпустимим блокування експорту українського зерна в деяких країнах Європейського Союзу. Він закликав українську владу спільно з європейськими партнерами терміново провести необхідні переговори і врегулювати ситуацію. За словами Порошенка, йдеться про економічну безпеку нашої держави.

П’ятий президент пропонує Європейській Комісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб, а також терміново продовжити безмитний режим для українського експорту.

Теги: наступ росія Європейська солідарність зброя інвестиції війна українці військові боєприпаси танки переговори винищувач Петро Порошенко

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