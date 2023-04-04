Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ
Фото: discover24

Збройні сили Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, – не готові до наступальних дій

Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання щонайменше до 10 квітня. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

«Про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 1-2 квітня були вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжують працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський» та «Обуз-Лісновський», – йдеться в повідомленні.

Продовження навчань на білоруських полігонах  від 3 квітня має такий вигляд:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 08.04;
  • Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 07.04;
  • Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 08.04;
  • Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 09.04;
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 07.04;
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 10.04;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 09.04;
  • Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 09.04.
Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ фото 1
інфографіка: «Беларускі Гаюн»

Військові навчання на білоруських полігонах безперервно йдуть із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 49 тижнів.

Як зазначила моніторингова група, збройні сили Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Як повідомлялося, у Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни. Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

До слова, ЗСУ відреагували на перевірку бойової готовності білоруської армії.

Теги: військові навчання навчання Білорусь росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіна планує розмістити ядерну зброю на території Білорусі
Радбез ООН скликає засідання через ядерні погрози Путіна
29 березня, 07:45
Відбудова України: Євросоюз зіткнувся зі складнощами конфіскації російських активів
Відбудова України: Євросоюз зіткнувся зі складнощами конфіскації російських активів
27 березня, 11:42
Challenger 2
Українські військові завершили навчання на танках Challenger 2 у Британії
27 березня, 04:28

Політика

Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ
Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ
Російська влада заявила про атаку дронів на Брянську область РФ
Російська влада заявила про атаку дронів на Брянську область РФ
Столтенберг запропонував членам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро на рік – ЗМІ
Столтенберг запропонував членам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро на рік – ЗМІ
У мережі з'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією пропагандиста Татарського
У мережі з'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією пропагандиста Татарського
США спрогнозували, коли чекати контрнаступу України
США спрогнозували, коли чекати контрнаступу України
Загибель пропагандиста Татарського наближає поразку Путіна – Bloomberg
Загибель пропагандиста Татарського наближає поразку Путіна – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
24K
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
16K
Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці
7302
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
5867
Про що свідчить вбивство російського пропагандиста: аналіз ISW
5461
Шокуюче фото: загиблий пропагандист Татарський вшановував УПА

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту