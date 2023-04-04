Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ

Збройні сили Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, – не готові до наступальних дій

Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання щонайменше до 10 квітня. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

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«Про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 1-2 квітня були вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжують працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський» та «Обуз-Лісновський», – йдеться в повідомленні.

Продовження навчань на білоруських полігонах від 3 квітня має такий вигляд:

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227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 08.04;

Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 07.04;

Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 08.04;

Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 09.04;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 07.04;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 10.04;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 09.04;

Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 09.04.

Військові навчання на білоруських полігонах безперервно йдуть із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 49 тижнів.

Як зазначила моніторингова група, збройні сили Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Як повідомлялося, у Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни. Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

До слова, ЗСУ відреагували на перевірку бойової готовності білоруської армії.