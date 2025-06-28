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Трамп відреагував на похвалу Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп відреагував на похвалу Путіна
фото: ЕРА

«Путін поважає нашу країну»

Презилент США Дональд Трамп відреагував на останні заяви російського диктатора Путіна. Трамп каже, що диктатор говорив дуже «люб'язно», передає «Главком».

«Володимир Путін зробив дуже люб'язні заяви, і, подивіться, він знову поважає нашу країну. Рік тому він її не поважав – я можу сказати вам це просто зараз. Але Путін поважає нашу країну, і президент Китаю поважає, Кім Чен Ин поважає – вони поважають нашу країну знову», – сказав Трамп.

Американський лідер вкотре накинувся на колишнього президента Штатів Джо Байдена та зазначив, що саме через президенство Байдена Штати не поважали ні в Росії, ні в Китаї.

«Ще рік тому ми не були країною, яку поважали. У нас був президент, який був некомпетентний. Навколо цього прекрасного столу Resolute, що стоїть у Овальному кабінеті, крутилися погані люди. Вони, як я вважаю, мали злі наміри. Бо настільки дурними бути неможливо – отже, це були злі наміри. Але світ знову поважає нашу країну. Дуже дякую всім», – продовжив він.

Нагадаємо, диктатор Путін після завершення саміту Євразійського економічного союзу у Мінську зробив декілька заяв про Україну та Штати.

Він заявив, що відносини США та РФ вирівнюються завдяки Трампу та що зустріч із Трампом «із задоволенням будемо готувати».

Також очільник Кремля сказав:  «Трамп – мужня людина і щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні».

До слова, на запитання журналіста чи розглядає Трамп можливість надсилання ракет Patriot в Україну і чи вже ухвалив рішення з цього приводу, Трамп відповів: «Можливо».

Раніше ми писали, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін мають однакові психотипи і вважають себе «вершителями доль усього світу». 

«Путін і Трамп мають однакові психотипи – ягідки з одного поля. Це два психотипи, які бачать себе вершителями доль усього світу, що хочуть – те і роблять, бо можуть. Впадає в око, те, що вони обидва працюють, щоб те, що створювалося десятиліттями, зникло – щоб зникнули правила», – каже ексглава МЗС.

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Теги: путін Дональд Трамп переговори

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