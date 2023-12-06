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У Києві відкрито пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві відкрито пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському (фото)
фото: Укрінформ

На відкритті були присутні родичі загиблого героя

Сьогодні, 6 грудня, у День Збройних сил України в Києві відбулось урочисте відкриття пам’ятника Герою України Олександру Мацієвському. Пам'ятник встановлено на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

У Києві відкрито пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському (фото) фото 1

«Ми дуже поспішали, щоб саме на цю дату відкрити. Дуже пишаємося тим, що саме у нас відкрили Символ незламності. Це дуже важливо! Музей відвідує дуже багато людей, серед яких військові, студенти, діти, літні люди. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, якою ціною дається нам ця перемога», – зазначила генеральна директорка НІАМ «Київська фортеця» Оксана Новікова-Вигран.

На відкритті були присутні родичі загиблого героя: мати Параска Мацієвська-Демчук та дружина Юлія Мацієвська. Також серед учасників заходи були засновник проєкту та меценат Олександр Вінцелевич, генеральна директорка НІАМ «Київська фортеця» Оксана Новікова-Вигран, майстри Олег Цось та Альбіна Сафонова.

У Києві відкрито пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському (фото) фото 2

Автори пам'ятника розповіли, що працювали над проєктом понад два місяці. Аби створити достовірну скульптуру, вони використовували пластилін, глину, силінок та комп’ютерні технології. Художник-скульптор Цось зазначив, що їм важливо було передати погляд загиблого героя.

Раніше повідомлялося, що у Ніжині з'явився пам’ятник на честь розстріляного Героя Олександра Мацієвського.

Теги: військові музей пам’ятник Київ війна

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