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Дипломат назвав регіон, де Росія може розпалити нову війну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Дипломат назвав регіон, де Росія може розпалити нову війну
У Бєлграді діють російські спецслужби
фото: скріншот із відео

Сербія – повністю проросійський анклав, через який РФ намагається розпалити новий конфлікт

Москві вигідно спровокувати новий конфлікт, щоб відвернути увагу Заходу від України. Експосол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко поділився своїм аналізом ситуації про зростання напруги на Балканах і роль Росії.

Дипломат зазначив, що Республіка Сербська – повністю проросійський анклав. І скоріш за все, саме через неї Москва буде діяти, намагаючись розпалити війну на Балканах.

Левченко також пояснив, як діють російські спецслужби у Белграді. За його словами, Кремль щедро фінансує чинну владу Республіки Сербської у Боснії і Герцеговині, а також використовує власну агентуру у Сербії, яка дозволяє таку діяльність на власній території.

«Бєлград – це одна з європейських столиць, яка не вигнала жодного російського шпигуна, який діє під покровительством посольства… Я бачив цифри, що у Бєлграді 200 агентів ФСБ», – каже Левченко.

Як повідомлялося, НАТО може ухвалити рішення щодо постійного збільшення військової присутності у Косові у відповідь на зіткнення на півночі регіону у вересні.

Раніше президент Сербії образився на ЄС через підтримку України. Вучич висловив нерозуміння тим, що ЄС набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, ніж Сербії.

Сербія подала заявку на членство в Євросоюзі у 2010 році й почала переговори у 2014-му. Нині вони загальмували насамперед через небажання Бєлграда нормалізувати відносини з частково визнаним Косовом.

Сербія також є єдиною західнобалканською країною, яка не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, що європейські посадовці неодноразово називали порушенням спільної зовнішньої політики об’єднання.

Раніше сербський президент Александар Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова після того, як один з українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Бєлграда й Приштини. Коментуючи звернення Вучич заявив, що воно спрямоване проти Сербії і нібито робить його «винним за допомогу людям у Республіці Сербській», а ще – спрямоване на «провокування конфлікту».

Теги: Сербія росія путін війна Україна

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