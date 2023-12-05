Росії бракує робочої сили через війну – ISW

Росія продовжує стикатися з браком як кваліфікованої, так і некваліфікованої робочої сили

Дефіцит робочої сили на внутрішньому ринку РФ може зрости до 2-4 мільйонів працівників до 2030 року

Росія почала стикатися з економічними наслідками дефіциту робочої сили, що спричинені, зокрема, і війною РФ проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики посилаються на російські державні ЗМІ, які оприлюднили 4 грудня дані консалтингової компанії «Яков і Партнери». Згідно з ними, дефіцит робочої сили на внутрішньому ринку може зрости до 2-4 мільйонів працівників до 2030 року, 90% з яких, імовірно, становитимуть малокваліфіковані працівники критично важливих виробництв.

За оцінками «Яков і партнери», це спричинить підвищення зарплати працівників, що випередить зростання ВВП і зробить російські компанії ще менш привабливими для іноземних інвестицій.

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Видання «РБК» цитує російських економістів, які заявили, що ця проблема може бути вирішена лише через покращення взаємодії між бізнесом та державою, зокрема через спеціальні програми з репатріації росіян, які втекли з РФ через війну, та програми із залучення «висококваліфікованих» мігрантів з інших країн.

Аналітики ISW дійшли висновку, що Росія продовжує стикатися з браком як кваліфікованої, так і некваліфікованої робочої сили. Економіка країни і надалі матиме проблеми через бажання Кремля одночасно зміцнювати російську армію і промисловий потенціал, що призведе до подальших занепокоєнь щодо економічного виробництва і потенційних соціальних невдоволень.

Раніше повідомлялося, що Путін перевів Росію в режим воєнної економіки.