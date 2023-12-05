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Росії бракує робочої сили через війну – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росії бракує робочої сили через війну – ISW
Росія продовжує стикатися з браком як кваліфікованої, так і некваліфікованої робочої сили
фото ілюстративне

Дефіцит робочої сили на внутрішньому ринку РФ може зрости до 2-4 мільйонів працівників до 2030 року

Росія почала стикатися з економічними наслідками дефіциту робочої сили, що спричинені, зокрема, і війною РФ проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на російські державні ЗМІ, які оприлюднили 4 грудня дані консалтингової компанії «Яков і Партнери». Згідно з ними, дефіцит робочої сили на внутрішньому ринку може зрости до 2-4 мільйонів працівників до 2030 року, 90% з яких, імовірно, становитимуть малокваліфіковані працівники критично важливих виробництв.

За оцінками «Яков і партнери», це спричинить підвищення зарплати працівників, що випередить зростання ВВП і зробить російські компанії ще менш привабливими для іноземних інвестицій.

Видання «РБК» цитує російських економістів, які заявили, що ця проблема може бути вирішена лише через покращення взаємодії між бізнесом та державою, зокрема через спеціальні програми з репатріації росіян, які втекли з РФ через війну, та програми із залучення «висококваліфікованих» мігрантів з інших країн.

Аналітики ISW дійшли висновку, що Росія продовжує стикатися з браком як кваліфікованої, так і некваліфікованої робочої сили. Економіка країни і надалі матиме проблеми через бажання Кремля одночасно зміцнювати російську армію і промисловий потенціал, що призведе до подальших занепокоєнь щодо економічного виробництва і потенційних соціальних невдоволень.

Раніше повідомлялося, що Путін перевів Росію в режим воєнної економіки.

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Теги: робота війна путін росія

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