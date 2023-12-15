Головна Світ Політика
search button user button menu button

Японія ввела новий потужний пакет санкцій проти Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Японія ввела новий потужний пакет санкцій проти Росії
Японія вже не вперше запроваджує санкції проти РФ
фото з відкритих джерел

Під японські санкції потрапили російські алмази та омбудсмен Тетяна Москалькова

Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, до якого ввійшла заборона імпорту непромислових алмазів з 1 січня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки Японії.

Японія вводить експортні обмеження щодо 57 російських та 27 білоруських компаній, а також щодо низки юридичних осіб з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану за допомогу РФ в ухиленні від раніше введених санкцій з боку Японії та країн-союзників.

Японія вводить санкції, що включають заморожування активів, проти 35 осіб та 43 організацій з РФ, які безпосередньо причетні до вторгнення в Україну, або дестабілізації східної України.

У опублікованому МЗС Японії списку фігурують заступник міністра оборони Тетяна Шевцова, омбудсмен Тетяна Москалькова, дитячий омбудсмен Московської області Ксенія Мішонова та ще тридцять російських цивільних та військових діячів, а також 43 дослідницькі та виробничі компанії російського ВПК.

Крім того, Японія ввела санкції проти 16 персон, причетних до анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі. Так, під японські санкції тільки зараз потрапили два фігуранти справи про збитий малазійський «Боїнг».

Також санкції запроваджено щодо Уральського заводу цивільної авіації, ЦНДІ «Буревісник», Казанського порохового заводу та «Східної верфі», а також ПВК «Патріот», Центру прикладної фізики РАН, НУО ім. С. А. Лавочкіна, «Російських космічних систем».

Нагадаємо, 14 грудня держави Європейського Союзу погодили 12-й пакет санкцій проти Росії.

В ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну.

Теги: росія Японія санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«На сьогодні російські активи у Європі становлять 300 мільярдів, а в Сполучених Штатах 39 мільярдів доларів»
Конфіскація мільярдів Росії. Повна юридична та фінансова відповідальність за вчинення геноциду
21 листопада, 07:02
Зеленський навесні цього року планував синхронізувати українські санкції із глобальними
Названо 12 проросійських політиків, які досі не під санкціями України
15 листопада, 11:29
Як зазначає Bloomberg, основна мета нового пакету антиросійських санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити санкції ЄС
Bloomberg розповів, що Євросоюз планує заборонити РФ в наступному пакеті санкцій
15 листопада, 15:52
Подальший розвиток торговельно-економічних відносин Китаю з Україною залежатимуть від подальшої позиції Пекіна щодо війни
Посол Рябікін: Україна хоче почути більш чітку позицію Китаю щодо російської агресії
26 листопада, 10:38
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО
Зеленський увів санкції проти ста фізичних та майже 40 юридичних осіб із РФ
18 листопада, 16:07
Чехи запропонували обмежити російських дипломатів
Чехія виступила із новою ініціативою щодо поїздок російських дипломатів
21 листопада, 10:25
Литва хоче знову уніфікувати санкції проти РФ та Білорусі
Литва хоче знову уніфікувати санкції проти РФ та Білорусі
28 листопада, 17:24
Клієнти з РФ не зможуть отримати доступ до свого облікового запису та/або дотичного продукту
Найбільший у світі хостинг-провайдер розриває контракти з росіянами
12 грудня, 07:54
Минулого тижня Британія вкотре розширила список санкцій
Британія створює нове відомство для боротьби з обходом санкцій проти Росії
11 грудня, 06:37

Політика

Колишній голова міграційної служби Росії підробив 100 тис. документів
Колишній голова міграційної служби Росії підробив 100 тис. документів
Аргентина передасть Україні гелікоптери, які придбала у РФ
Аргентина передасть Україні гелікоптери, які придбала у РФ
Японія ввела новий потужний пакет санкцій проти Росії
Японія ввела новий потужний пакет санкцій проти Росії
Вихід Орбана із зали під час «українського» голосування: стали відомі цікаві подробиці
Вихід Орбана із зали під час «українського» голосування: стали відомі цікаві подробиці
Орбан наклав вето на фінансову допомогу Україні
Орбан наклав вето на фінансову допомогу Україні
«Не після різдвяного лікеру». Кірбі нагадав Конгресу, що допомога Україні потрібна зараз
«Не після різдвяного лікеру». Кірбі нагадав Конгресу, що допомога Україні потрібна зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
«Одеса – російське місто». Путін пояснив, чому РФ обстрілює українських дітей
39K
Московська церква в Україні просить молитися за здоров'я митрополита, який цілувався з Януковичем
32K
Ви й досі вважаєте, що «95 квартал» був розважальним проектом?
13K
Ілон Маск хоче російський паспорт: «Путін – непоганий мужик»
12K
Конгрес США зробив «подарунок» Путіну
6915
У Київській та Чернігівській областях повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Вчора, 12:23

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua