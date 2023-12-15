Японія ввела новий потужний пакет санкцій проти Росії

Японія вже не вперше запроваджує санкції проти РФ

Під японські санкції потрапили російські алмази та омбудсмен Тетяна Москалькова

Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, до якого ввійшла заборона імпорту непромислових алмазів з 1 січня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки Японії.

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Японія вводить експортні обмеження щодо 57 російських та 27 білоруських компаній, а також щодо низки юридичних осіб з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану за допомогу РФ в ухиленні від раніше введених санкцій з боку Японії та країн-союзників.

Японія вводить санкції, що включають заморожування активів, проти 35 осіб та 43 організацій з РФ, які безпосередньо причетні до вторгнення в Україну, або дестабілізації східної України.

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У опублікованому МЗС Японії списку фігурують заступник міністра оборони Тетяна Шевцова, омбудсмен Тетяна Москалькова, дитячий омбудсмен Московської області Ксенія Мішонова та ще тридцять російських цивільних та військових діячів, а також 43 дослідницькі та виробничі компанії російського ВПК.

Крім того, Японія ввела санкції проти 16 персон, причетних до анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі. Так, під японські санкції тільки зараз потрапили два фігуранти справи про збитий малазійський «Боїнг».

Також санкції запроваджено щодо Уральського заводу цивільної авіації, ЦНДІ «Буревісник», Казанського порохового заводу та «Східної верфі», а також ПВК «Патріот», Центру прикладної фізики РАН, НУО ім. С. А. Лавочкіна, «Російських космічних систем».

Нагадаємо, 14 грудня держави Європейського Союзу погодили 12-й пакет санкцій проти Росії.

В ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну.