Викрадення гендиректора Запорізької АЕС. МАГАТЕ звернулося до росіян

МАГАТЕ зв’язалися з російською владою і просить роз’яснень щодо викрадення гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що шукає інформацію про генерального директора окупованої Росією Запорізької АЕС Ігоря Мурашова в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Раніше державна компанія, що відповідає за станцію, повідомила, що Мурашов був затриманий російським патрулем.

«Ми зв’язалися з російською владою і просимо роз’яснень», – сказав речник МАГАТЕ, контролюючого органу ООН за ядерною діяльністю, у відповідь на запит у суботу.

Так, у п'ятницю, 30 вересня, близько 16:00 Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару.

За даними українського інженера-атомщика Петра Котіна, автівку Мурашова зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Мурашова та його долі.

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

У МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції АЕС.

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